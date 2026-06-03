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鈺立微攜手AutoSys於電腦展秀出AMR × 智慧避障機器手臂整合方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺創董事長盧超群（左）及鈺立微總經理王鏡戎。記者簡永祥／攝影
鈺創董事長盧超群（左）及鈺立微總經理王鏡戎。記者簡永祥／攝影

鈺立微電子於COMPUTEX 2026（台北電腦展） 展示與先進智能系統（AutoSys）的合作成果，雙方將結合鈺立微在AMR自主移動底盤、G100+ 3D 雙目立體視覺模組、機器視覺與邊緣AI系統平台的技術能力，以及先進智能系統（AutoSys）在機器手臂控制、動態避障演算法、智能互動與工業自動化應用上的整合經驗，共同打造可移動、可感知、可避障的AMR × Robotic Arm 智慧製造應用方案。

本次合作方案以鈺立微 AMR 自主移動底盤為基礎，整合先進智能系統（AutoSys）智慧機器手臂控制系統，並搭載鈺立微 G100+ 3D 雙目 Depth Camera 視覺方案，使機器手臂在執行搬運、取放、上下料、物件夾取或互動任務時，可即時取得周邊空間的深度資訊，判斷人員、物件、機台或障礙物的位置與距離，進而執行安全停止、動態避障或任務調整。

此方案核心在於透過先進智能系統（AutoSys）的動態避障演算法，結合鈺立微 G100+ 深度攝影機所提供的精準 3D 視覺資訊，為機器手臂建立即時深度圖與空間感知能力。系統可感測人員與機器手臂之間的距離變化，並於人員進入潛在風險區域時快速反應，降低碰撞風險，形成更嚴密的「安全防護網」，特別適合應用於人員與機器共同作業的智慧工廠環境。

相較於傳統固定式機器手臂多部署於特定工作站，AMR × Robotic Arm 的整合可讓機器手臂具備移動能力，依照不同產線、工站或任務需求，自主移動至指定位置執行作業。此一架構可應用於智慧製造場域中的機台上下料、工件搬運、料箱取放、倉儲揀選、產線巡迴支援與彈性自動化部署，協助製造業降低人力負擔，提升產線調度彈性與設備利用率。

在安全與人機互動層面，鈺立微 G100+ 3D 雙目立體視覺模組可提供即時深度地圖與 3D 空間感知能力，支援高精度點雲處理、障礙物距離判斷與碰撞風險偵測。透過與先進智能系統（AutoSys）機器手臂控制系統整合，當作業區域中出現人員靠近、物件移動或環境變化時，系統可即時判斷風險並觸發手臂停止、減速、避障或調整動作，降低機器手臂與人員、機台及周邊空間發生碰撞的可能性。

鈺立微表示，智慧製造正從固定式自動化設備，逐步走向可移動、可協作、可即時感知的彈性自動化系統。AMR 搭載機器手臂後，雖可大幅提高場域應用彈性，但也對安全性、空間感知與人機互動提出更高要求。透過 G100+ 3D 雙目深度視覺方案與先進智能系統（AutoSys）智慧控制系統整合，可讓 AMR + 手臂在製造現場更安全地與人員、機台與空間協作，並在不犧牲生產力的前提下，提升自動化作業的安全性與直覺性。

先進智能系統（AutoSys）表示，機器手臂若要從固定式工作站走向移動式應用，必須具備更完整的環境感知與即時安全判斷能力。透過導入鈺立微 G100+ 3D 視覺方案，並結合 AutoSys 的動態避障與路徑規劃能力，機器手臂可取得更精準的空間距離與障礙物資訊，提升碰撞避免、人機互動與任務執行的可靠度，進一步擴大機器手臂在智慧製造、物流、自動化產線與教育研究等場域的應用價值。

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