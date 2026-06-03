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恩智浦半導體CEO：台灣是實體AI生態系核心 從晶片到系統整合缺一不可

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦半導體（NXP）總裁暨執行長 Rafael Sotomayor今日在專題演講表示，台灣是實體AI生態系核心　從晶片到系統整合缺一不可專題。記者黃義書／攝影
恩智浦半導體（NXP）總裁暨執行長 Rafael Sotomayor今日在專題演講表示，台灣是實體AI生態系核心　從晶片到系統整合缺一不可專題。記者黃義書／攝影

恩智浦（NXP）執行長Rafael Sotomayor今日以「Physical AI（實體AI）」為主題發表專題演講時指出，AI產業正從雲端模型走向真實世界，而台灣不僅是全球半導體供應鏈重鎮，更是未來Physical AI生態系發展的核心樞紐。從晶片設計、先進製造、封裝測試、感測器、工業電腦到機器人與車用電子，台灣已具備打造完整Physical AI產業鏈的關鍵能力。

他表示，過去生成式AI的突破主要來自雲端資料中心與大型語言模型，但當AI開始進入工廠、汽車、醫療設備、人形機器人與無人機等實體場域後，競爭焦點將從算力規模轉向即時反應、能源效率與系統可靠度。

NXP認為，未來Physical AI必須建立如同人體神經系統般的架構，讓智慧不只是集中於單一運算中心，而是分散到各個感測、控制與執行節點。就像人體的大腦、小腦與脊髓各司其職，機器也需要推理層、協調層與反射層協同運作，才能在真實環境中安全且高效地執行任務。

他以人形機器人、自主無人機與軟體定義汽車（SDV）為例指出，未來設備不只要具備推理能力，更要能在毫秒甚至微秒內完成感測、決策與動作控制，這些都需要大量邊緣運算與即時控制技術支援。

談到台灣的重要性時，他特別表示，NXP之所以能夠持續推動創新，很大原因來自與台灣夥伴的合作。無論是晶圓製造、封裝測試、工業自動化設備、車用電子或智慧機器人領域，台灣企業都是Physical AI走向商業化的重要推手。

他強調，Physical AI不可能由單一企業完成，而是仰賴完整生態系共同創造價值。台灣擁有全球少見的垂直整合能力，能夠把創新概念快速轉化為產品並推向市場，因此在下一波Physical AI浪潮中將扮演關鍵角色。

NXP認為，未來十年AI產業的競爭，將從模型能力競賽逐步轉向系統整合能力競賽，而台灣將成為這場轉變最重要的參與者之一。

機器人 恩智浦

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