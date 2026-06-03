國發會：中科擴建二期 年產值4,800億元、帶動4,500個就業機會

均衡台灣版圖正加速成形。為落實「均衡台灣」理念，國發會偕同相關部會推動「六大區域產業及生活圈」計畫，其中竹科X基地興建中的新大樓，與宜科三期標準廠房，合計可創造近600億元產值，中科擴建二期更預期創造4,800億元年產值及4,500個就業機會，替地方經濟注入強心針。

國發會盤點「六大區域產業及生活圈」重要執行進度及階段性成果摘要，在科學及產業園區部分，新竹科學園區X基地第1棟軟體大樓已完工，第2棟大樓興建中，完成後約可創造196億元產值與2,800個就業機會；宜蘭科學園區興建第三期標準廠房，完工後約可新增396億元產值與1,300個就業機會；中部科學園區台中園區擴建二期開發中，預計創造4,800億元年產值及4,500個就業機會。另產業園區部分，經濟部於2025年已核定14處。

產業輔導與轉型方面，太空衛星研發在桃竹苗已促成9家投入研發，投資額達3億元；首都圈辦理擴大AI賦能及人才培訓，新增產值約2.98億元；中部推動無人機聯盟已促成48件國際合作，累計海外訂單達42.5億元。台南沙崙AI創新應用大樓已啟用，串連南科將可創造2.2兆元年產值及3.5萬個就業機會；東部推動有機農業發展，栽培面積已突破6,000公頃。

水電設施方面，曾文南化聯通管與蘭嶼電纜地下化均已完成。大安大甲溪聯通管預計今年通水，增加每日25.5萬噸水量; 新竹海淡廠預計2027年試營運，日產水量可達10萬噸。

交通建設方面，桃園機場T3航廈北廊廳已啟用；新北淡江大橋已通車，淡水至八里車程縮短為5至10分鐘；台東富岡旅運中心即將完工，預計於旅遊旺季尖峰時段提供超過900人次疏運量。

醫療及文化設施方面，成大沙崙醫院已開工，預計2032年啟用，將提供664床病床數；澎湖醫院長照醫療大樓已開工，預計2029年完工，可增加250床病床數；台東圖書館已開幕，館藏量可達36萬。

國發會表示，各區域主責部會已依據行政院核定方案循既有機制逐步落實，階段成果豐碩，後續各部會亦將持續掌握各計畫進度，並與地方政府共同合作，期能促進台灣均衡發展，創造產業優質環境。