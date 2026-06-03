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仁寶衝刺伺服器拚轉型 2027年非PC營收上看5成

中央社／ 台北3日電

代工廠仁寶總經理伯納多羅今天表示，仁寶在人工智慧（AI）伺服器市場起步較晚，有一些進度需要趕上，「但晚進場也有一些優勢」，目前專注於客戶的核心需求，第1季伺服器營收占比約5%，目標今年底翻倍至10%，預計2027年達成PC與非PC營收各半的目標。

伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）在台北國際電腦展（COMPUTEX）仁寶展位上接受媒體採訪指出，仁寶「不只是一家個人電腦（PC）公司」，目前正積極推進AI伺服器與基礎設施業務。今年第1季PC業務營收占比為65%，非PC業務包含伺服器、通訊、醫療等占比為35%。

他表示，仁寶過去非PC占比目標是40%，但隨著基礎設施與伺服器產品的平均售價（ASP）拉高、規模加速成長，仁寶內部已有清晰藍圖，2027年非PC營收占比將一舉拉高至50%，徹底扭轉純PC代工廠的形象。

在產能布局方面，伯納多羅透露，仁寶美國德州新廠進度超前，預計在接下來45天內就會準備就緒，並於今年下半年完成客戶驗證，屆時將導入L10（系統組裝）、L11（伺服器整機系統）的伺服器業務。此外，台灣桃園大溪新廠也已宣布啟動投資，越南廠則主要負責板卡製造。

伯納多羅說，當初選擇德州，除了必須離北美客戶夠近，也看中德州具備全美非常龐大的獨立電網，且風力等再生能源充足，能確保工廠營運從第1天到未來的供電無虞。

隨著伺服器業務成長，仁寶也持續擴張技術團隊。伯納多羅透露，工程師團隊在18個月前僅600人，如今已擴編至1000人。他特別強調，這並非單純的人數增加，而是經過團隊調整與「換血優化」，引進了電子、機械、液冷等領域的頂尖人才，組建出具備為超大型客戶交付機架級解決方案經驗的精銳部隊，未來也將持續擴大投資人才。

仁寶 伺服器 營收

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