Lightmatter加入輝達NVLink Fusion生態系 以光子互連搶攻AI基礎架構

光子超級運算業者 Lightmatter 今（3）日宣布加入 NVIDIA NVLink Fusion 生態系，將透過共同封裝光學（CPO）與近封裝光學（NPO）產品，提供與 NVIDIA 光學及 SerDes 技術相容的高效能光學連接方案，加速新世代 AI 資料中心架構部署。

Lightmatter 表示，透過將雙向光學連結架構調整至符合 NVIDIA 光學與電氣技術，將可為半客製化 AI 製造商打造統一平台，並大幅減少光纖與連接器需求達 50%。此架構可讓客戶的半客製化 XPU，透過 Lightmatter 的 CPO 與 NPO 產品，連接至 NVIDIA 交換器晶片，在 NVLink Fusion 生態系中實現不同供應商晶片之間的高頻寬互連。

Lightmatter 創辦人暨執行長 Nick Harris 表示，將 Passage CPO 解決方案與 NVIDIA NVLink Fusion 架構整合，結合先進 AI 平台與光子互連技術，可支撐多世代尖端 AI 模型發展。

NVIDIA 工程副總裁 Ashish Karandikar 指出，隨著 AI 逐步融入各類運算平台，資料中心架構必須重新設計；Lightmatter 先進光子引擎加入 NVLink Fusion 生態系後，將讓合作夥伴與超大規模客戶更有彈性打造專業化、節能且可大規模擴充的 AI 基礎架構。

市場研究機構 650 Group 共同創辦人暨分析師 Alan Weckel 則認為，Lightmatter 加入 NVLink Fusion 生態系，是 CPO 技術邁向成熟的重要里程碑，也有助於超大規模資料中心突破傳統 I/O 瓶頸，將 AI 叢集擴展至下一世代智慧運算所需規模。

Lightmatter 旗下 Passage 平台主打 3D 堆疊矽光子引擎，Guide 則為超大規模光子技術光引擎，鎖定 AI 與高效能運算（HPC）資料傳輸瓶頸，透過更高頻寬密度與能源效率，推動下一代 AI 資料中心基礎設施升級。