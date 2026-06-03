輝達升級成AI基礎建設公司 吃電怪獸怎解？重電五雄同奔漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在 GTC Taipei 主題演講表示，AI工廠已成為未來十年全球最大規模的基礎建設，是直接創造Token與收益的生產設施。而這些建設將需要大量電力，黃仁勳日前指出，輝達需要在台灣使用更多能源，重電四雄3日股價發動，華城、士電、中興電、亞力、東元都攻上漲停板。

黃仁勳先前指出，輝達正幫助世界建置AI基礎建設，而台灣是晶片的來源，也是封裝所在地，更是系統的製造地與AI超級電腦的誕生地，但台灣需要更多的電力，以支持AI革命。

重電族群5月中後開始出現零星漲勢，今日終於多頭強烈攻勢發動，華城、士電、中興電、亞力、東元都漲停亮燈，分別攻上935元、244元、184.5元、136元、83元，士電、中興電準備挑戰前高。

AI資料中心、半導體擴廠與電網升級需求都讓重電族群迎來前所未有的大商機，重電業者指出，這一波AI科技浪潮只是起點，許多半導體大廠在海內外擴廠動作比過去都更強勁，且為了因應龐大的電力需求，電力設備更新需求也大大增加。

士電指出，電力變壓器訂單有超過一半都來自AI產業，科技廠的汰舊換新與新設市場，幾乎全委託士電供應。目前北美市場非常熱絡，尤其AI資料中心需求強勁，北美接單中，有大約30%以上是來自AIDC，其餘才是發電與變電需求。

士電表示，士電在國內市占率達七成，從開關、變壓器、配電盤到工程服務，都具備一站式整合能力，目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單。

中興電也同樣受惠科技大廠訂單，中興電董事長江馥年表示，國內半導體晶圓大廠擴廠強勁，新建的六個廠中，中興電的GIS開關設備已經取得認證，為合格設備供應商，預計第4季出貨。

江馥年表示，全球在AI產業帶動下，用電量持續攀升，中興電空調與發電機業務一直都有提供給AIDC，目前在手訂單量約400億元，其中部分訂單能見度到2031年，預估今年目標新接訂單為200~250億元。