COMPUTEX／新漢攜手高通 搶攻具身AI機器人商機

高通（Qualcomm）與工業電腦大廠新漢（8234）旗下創博於COMPUTEX 2026宣布合作意向，將共同加速新一代機器人解決方案的開發。此次合作旨在結合高通技術公司在高效能邊緣運算的領先地位，以及新漢在機器人功能安全與運動控制方面的深厚專業，共同開發專為具身AI機器人打造的關鍵技術平台，以加速全球量產時程。

高通技術公司將智慧機器人視為實體AI應用的關鍵實踐平台。為滿足此需求，高通技術公司推出專為工業具身AI機器人設計的Dragonwing IQ10系列處理器。Dragonwing IQ10 系列具備高效能、低功耗及多感測器整合能力，可支援人形機器人、具身機器人、自主移動機器人（AMR，Autonomous Mobile Robot），及服務型機器人等應用。

透過結合Dragonwing IQ10系列與新漢的即時運動控制及功能安全技術，雙方正評估推出「新一代 AI 控制板」。此解決方案預期可將高通技術公司的尖端AI 運算能力與新漢專精的機器人控制技術無縫整合，為機器人產業提供兼具三大核心特性的AI控制器，包括即時就緒（Real-Time Ready）、EtherCAT就緒（EtherCAT Ready）及功能安全就緒（Functional Safety Ready）。

新漢與高通技術公司預計聚焦需要高度 AI 運算能力與嚴格安全標準的智慧應用領域，包括智慧製造、自主移動機器人（AMR）以及各類高階垂直機器人應用。透過提供「開箱即用」的高效能AI機器人解決方案，雙方合作有望協助開發者大幅縮短研發週期並加速產品上市，尤其聚焦於快速成長的人形機器人市場。

高通技術公司副總裁暨ADAS與機器人部門總經理Anshuman Saxena表示：「機器人正逐漸成為邊緣AI中技術要求最嚴苛的應用之一，需要高效能運算、即時控制與功能安全的無縫整合。透過與新漢的合作，我們期望結合裝置上AI與先進的控制及安全技術，協助加速具身AI機器人的開發與商業化。」

新漢董事長林茂昌表示，新漢旗下創博深耕機器人核心運動控制技術多年，並提供自主研發、符合國際標準的功能安全機器人控制器，我們在2024年已取得德國萊因功能安全認證（TÜV Rheinland），成為業界少數以模組化平台取得機器人功能安全認證的公司之一。透過此次與高通技術公司的強強聯手，我們期望成為全球人形機器人開發商首選的核心元件供應商，並攜手在邊緣AI市場建立領先地位。