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Computex／研揚與韓廠DEEPX簽署MOU 加速邊緣AI布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研揚科技與南韓IC科技大廠DEEPX簽署合作備忘錄。研揚/提供
研揚科技與南韓IC科技大廠DEEPX簽署合作備忘錄。研揚/提供

工業電腦大廠研揚（6579）在Computex展期與南韓IC科技大廠DEEPX簽署合作備忘錄。兩家合作緣起亦是始於2023年的Computex，經過三年合作與專案測試，2026年簽署合作備忘錄，透過合作備忘錄的簽署來統整雙方合作的共識，並確認合作內容、方式，及協議雙方可達成的目標。

DEEPX是南韓著名IC設計大廠，近年來專注於低功耗、高效能的AI加速器的研發與拓展。雙方初期以Intel Processor N97（Alder Lake-N）系列平台開始合作，主要是因為想開發一款可以融合Alder Lake平台的運算能力加上DEEPX頂尖AI算力的加速器後，仍可以維持市場競爭力的產品。所以研揚選定在市場上主打研發創新且彈性設計的UP系列產品來切入。

研揚表示，期透過結合DEEPX的AI 技術與研揚30幾年來豐富的工業運算經驗，不管是線路設計與散熱結構設計，都可以完美釋放DEEPX晶片的效能，可為客戶提供具競爭力且實用的解決方案，在易於整合、部署及擴展等，都面面俱到。

研揚科技總經理林建宏表示，DEEPX雖然跟研揚才認識三年，在研揚很多超過10年以上的合作夥伴群中，算是比較資淺的。但是這三年來，雙方非常積極且頻繁的交流，針對客戶需求體積小巧、低功耗且高效能的AI專案，皆能快速的回應與建議，來提供客戶性能穩定且長期供應的邊緣AI產品，

DEEPX CEO 金樂元表示，為滿足邊緣 AI 市場對多元算力與功耗的嚴苛需求，透過這次合作備忘錄之簽署，研揚與DEEPX未來在戰略上會有更緊密的聯盟，期望有一加一大於二的效果。雙方除了持續深化Intel平台的合作外，亦將全面拓展至AMD與NXP等非x86的解決方案開發，共同建構更完整的邊緣裝置系列產品，攜手進擊全球邊緣AI設備的藍海市場。

在本屆Computex展會上，研揚攤位上將展示與 DEEPX 共同研發搭載DX晶片的邊緣AI解決方案。這款解決方案可協助客戶在邊緣端部署AI推論，讓機器視覺、瑕疵檢測、物件偵測、人流計數、機器人及智慧自動化等應用，提供即時 AI 處理能力，並降低對雲端運算的依賴。讓各行各業的客戶，可以輕鬆且快速地進行AI轉型。

Computex 南韓 研揚

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