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效能、美學 一次到位！華碩 COMPUTEX 2026 解鎖 10 項殊榮

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

華碩宣布榮獲 10 項 COMPUTEX 2026 Best Choice Award，其中電競桌機 ROG G1000 Edition 20 榮獲「金獎」（Golden Award），商務筆電 ASUS ExpertBook Ultra 榮獲「科技永續特別獎（Sustainable Tech Special Award）」，再度證明華碩不僅在技術創新與精湛設計上持續領航，更履行對綠色科技的承諾。

榮獲「金獎」的 ROG G1000 Edition 20 電競桌機採用限定黑金美學，將內斂沉穩的霧面質感以奢華精緻的金色點綴，盡顯不凡典藏價值。作為全球首款在套裝電競主機中導入 AniMe Holo 全息風扇的桌機，允許使用者透過 Sync、Fusion 和 Solo 模式展現 ROG 圖騰或自訂動畫。三區分流散熱設計將 CPU、GPU 與 PSU 的氣流獨立隔離，並配備 ROG Thermal Atrium 散熱設計 ，透過搭載三風扇的 420mm 一體式水冷散熱器與獨立氣流路徑，能直接導入冷空氣，大幅降低進氣溫度達 16°C。

效能方面，最高搭載 AMD Ryzen™ 9 9950X3D 處理器與 ROG Astral RTX 5090 顯示卡，配備 128GB DDR5 記憶體，提供毫不妥協的強悍效能。機殼外觀兼具幾何線條美學與導引燈效，再搭配「Fan Key」一鍵啟動瞬時降溫，以及全方位防塵設計，由內而外淬鍊出科技與奢華的極致傑作。

榮獲「永續科技特別獎」的 ASUS ExpertBook Ultra 商務筆電以極致精薄且絕不妥協的態度，重新定義了商務效能。機身採用 90%工業後回收(PIR)鎂鋁合金打造，並搭配 30% 消費後回收(PCR )塑膠與 100% 再生稀土，融合高端美學的同時，也展現對循環永續的承諾。透過奈米陶瓷技術(Nano Ceramic Technology) ，機身重量僅 0.99 公斤，實現 9H 等級耐用性。

ASUS ExpertBook Ultra 搭載 Intel Core™ Ultra X9 Series 3 處理器、Intel Arc™ Pro 顯示晶片並支援 Intel vPro® 平台，提供強勁效能與 AI 應用最佳化的生產力體驗。ASUS ExpertCool Pro 散熱系統可支援最高 50W TDP 的效能輸出。

安全性方面，ASUS ExpertGuardian 與符合 NIST SP 800-193 韌體標準防護機制，提供企業級的安全保障。ASUS ExpertBook Ultra 更率先導入 Digital Product Passport（DPP）與 Product Environmental Footprint（PEF）機制，實現產品全生命週期的透明化管理，並以其兼具優雅、智慧與精緻工藝的獨特設計，樹立了頂級商務筆電新標竿。

電競 華碩

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