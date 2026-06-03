黃仁勳又衝饒河夜市！給1萬小費往事曝光 刷卡不過霸氣喊：我有現金

近日Computex台北國際電腦展開展，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來台灣所到之處皆引起旋風。1名美術老師回憶，他曾在餐廳巧遇黃仁勳，親眼看見黃仁勳要給服務生1萬元的小費，後來因銀行系統問題，信用卡刷卡沒過，黃則大方表示，「沒關係，我那邊還有現金」，要直接以現金方式給服務生小費。

據中時新聞網報導，美術老師劉大衛表示，他曾在2023年與家人到北市知名川菜餐廳驥園用餐巧遇黃仁勳與其家人，之後結帳時，黃仁勳主動說要加給服務生1萬元小費，但銀行來電指刷卡系統裡無「小費」明細項目，因此無法完成該筆交易，隨後黃指向包廂方向表示，自己那邊還有現金可以給服務生小費。

這一幕令劉大衛印象深刻，他認為，很少企業家會留意第一線的服務人員，但黃仁勳卻願意給予適時的鼓勵，看得出來相當會照顧基層員工，如果在黃的企業工作，應該會很幸福，後來劉大衛在媒體上看到更多有關黃的報導，也明白為何他能受到那麼多人的喜愛。

事實上，黃仁勳的個人行事作風非常有親和力，一舉一動都讓民眾覺得很感動、零距離。比方輝達官方社群平台昨（2日）上午才發布推薦台灣夜市美食的影片，黃仁勳晚間就再度現身台北饒河街夜市，一路上面對眾多粉絲拍照、聊天來者不拒。

黃仁勳不只被拍到去逛饒河街夜市知名老字號糕餅店「御華興」，也在牆上看板大方留下簽名並給店家小費。此外，黃仁勳在買烤玉米的時候，還問旁邊的粉絲要不要來一根，甚至邊啃烤玉米邊跟民眾熱情自拍，另外，他也在綿綿冰的冰店裡也跟在場民眾打招呼，讓眾人驚喜連連。