接軌全球6G 商轉 數發部提前展開頻譜整備與實證量測

數位發展部2027年度歲入預算編列24億5,132萬6,000元，較上年度減少865萬5,000元、年減0.35%；歲出預算編列29億5,316萬元，較上年度增加4億9,875萬3,000元，年增20.32%。其中，數發部將推動「6G地空整合頻譜規劃計畫」，提前布局下一世代通訊發展。

數發部指出，根據國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）及第三代合作夥伴計畫（3GPP）規劃，6G（IMT-2030）預計於2030年商業化運轉；另一方面，我國4G頻譜使用執照也將於2030年12月31日到期，因此6G頻譜釋出與相關政策規劃，必須在2030年底前完成各項前置準備工作。

在計畫內容方面，數發部將持續追蹤國際地空整合技術發展及頻譜政策趨勢，參與國際研商會議及舉辦國際座談，研析6G與衛星通訊候選頻段發展方向，並提出我國6G頻譜釋出及政策規劃建議。

此外，數發部也將強化與國際頻譜管理組織的連結，辦理6G熱門頻段實證量測，研提可行的頻譜整備方案，並針對6G潛在頻段相關專用電信用戶進行第一階段盤點，研議活化專用電信頻譜的可行作法。

數發部表示，隨著全球6G技術發展加速，透過國際趨勢觀測、法規調適及科學實證驗證異質網路共存機制，已具高度急迫性。同時，透過專用電信普查與頻譜資源盤整，也有助於提升頻譜使用效率。

數發部預期，透過相關規劃作業，可協助台灣掌握6G發展先機，建立完善頻譜管理政策，整合各界利害關係人共識，促進專用與商用電信合作，並提升整體頻譜資源運用效益。