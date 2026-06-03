快訊

政風主管涉性騷！出差飯店只訂1房誆經費不足 女同仁驚逃求助

MLB／李灝宇敲第2轟隔天被下放3A 老虎教頭：還會再回來

航空公司布局「圈粉」孩子 少子化時代成高價值客群

聽新聞
0:00 / 0:00

接軌全球6G 商轉 數發部提前展開頻譜整備與實證量測

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部2027年度歲入預算編列24億5,132萬6,000元，較上年度減少865萬5,000元、年減0.35%；歲出預算編列29億5,316萬元，較上年度增加4億9,875萬3,000元，年增20.32%。其中，數發部將推動「6G地空整合頻譜規劃計畫」，提前布局下一世代通訊發展。

數發部指出，根據國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）及第三代合作夥伴計畫（3GPP）規劃，6G（IMT-2030）預計於2030年商業化運轉；另一方面，我國4G頻譜使用執照也將於2030年12月31日到期，因此6G頻譜釋出與相關政策規劃，必須在2030年底前完成各項前置準備工作。

在計畫內容方面，數發部將持續追蹤國際地空整合技術發展及頻譜政策趨勢，參與國際研商會議及舉辦國際座談，研析6G與衛星通訊候選頻段發展方向，並提出我國6G頻譜釋出及政策規劃建議。

此外，數發部也將強化與國際頻譜管理組織的連結，辦理6G熱門頻段實證量測，研提可行的頻譜整備方案，並針對6G潛在頻段相關專用電信用戶進行第一階段盤點，研議活化專用電信頻譜的可行作法。

數發部表示，隨著全球6G技術發展加速，透過國際趨勢觀測、法規調適及科學實證驗證異質網路共存機制，已具高度急迫性。同時，透過專用電信普查與頻譜資源盤整，也有助於提升頻譜使用效率。

數發部預期，透過相關規劃作業，可協助台灣掌握6G發展先機，建立完善頻譜管理政策，整合各界利害關係人共識，促進專用與商用電信合作，並提升整體頻譜資源運用效益。

數發部

延伸閱讀

COMPUTEX／開源臺灣館登場 數發部攜產官學研秀AI實力

AI衝擊媒體 數發部推分潤平台

百年信託迎重大進展 勤業眾信：有助降低跨世代傳承風險

電信科技、餐飲、長照全面攬才 北市17家企業聯手開出672個職缺

相關新聞

BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

輝達執行長黃仁勳近日來台掀起「仁來瘋」，所到之處萬人空巷，概念股狂漲。黃仁勳1日在GTC Taipei 2026媒體問答，面對英國廣播公司（BBC）記者台海方面敏感提問，他笑著接招，「喔！不妙，糟糕了」、「終於要來了嗎」，引發現場群眾笑聲。黃仁勳接著一串神回應，網友大讚「不愧是地表最強老闆」。

COMPUTEX／童子賢喊AI拓荒 黃仁勳：個人電腦將成為R2-D2

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）昨天登場，這場廣邀供應商、客戶、專業人士與大眾參與的盛會，更進一步延續ＡＩ未來的應用想像與代理式ＡＩ（Agentic AI）的發展趨勢與未來藍圖。和碩董事長童子賢樂觀指出，現在已經是「ＡＩ的大西部開拓年代」，輝達執行長黃仁勳更強調代理式ＡＩ將成為未來十年最重要的運算革命。

黃仁勳關切供電 賴總統回應「科技到哪，電力就到哪」

輝達執行長黃仁勳近日多次關切國內供電狀況，賴清德總統表示，穩定供電到二○三二年以前都沒有問題，政府會持續推動第二次能源轉型，讓科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡。

COMPUTEX／英特爾CEO陳立武：台積非對手 將深化合作

英特爾執行長陳立武表示，自己並不將台積電視為競爭對手，而是建立在多年信任基礎上的重要夥伴，未來雙方合作不但不會中斷，反而仍將持續深化。

黃仁勳：現在是軟體業最好的時代 揭輝達擁抱「價值零元市場」哲學

輝達執行長黃仁勳旋風式訪台已12天，在台時間創下歷年之最，此行他以Agent AI時代來臨為主軸，左手推出Vera CPU伺服器機櫃，右手攜聯發科（2454）推RTX SPARK超級晶片進軍PC市場，為何他說現在是「軟體業最好的時代」，外界預期他要搶AMD跟Intel江山，為何他說是鎖定還處於「零元市場」（$0 Billion Market）預先布局？

COMPUTEX／陳立武：不把台積視為對手 會保持頂級客戶身分

英特爾執行長陳立武昨（2）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，與全球媒體進行問答。被問到與台積電的競合關係，他直言不會將台積電視為競爭對手，而是「非常值得信賴的合作夥伴」，英特爾部分核心產品委託台積電代工，未來也會持續保持這種頂級客戶身分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。