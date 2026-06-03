外資：Nvida 必要才採用 CPO 將儘量可能繼續採用銅纜方案

輝達執行長黃仁勳旋風式訪台已12天，在台時間創下歷年之最，此行他以Agent AI時代來臨為主軸，左手推出Vera CPU伺服器機櫃，右手攜聯發科（2454）推RTX SPARK超級晶片進軍PC市場，為何他說現在是「軟體業最好的時代」，外界預期他要搶AMD跟Intel江山，為何他說是鎖定還處於「零元市場」（$0 Billion Market）預先布局？

2026-06-03 06:36