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外資：Nvida 必要才採用 CPO 將儘量可能繼續採用銅纜方案
美系大行表示，代理式AI及CPU servers是這次核心主題。因NVIDIA、Arm與Qualcomm均強調Arm架構伺服器CPU對未來Agentic AI需求的重要性。Nvida只有在必要時才採用 CPO，並將盡可能繼續採用銅纜方案。
券商表示，Vera相較x86架構具備更佳效能，根據通路訪查，目前準備中250萬至400萬顆Vera CPU，Rubin已正式進入晶圓製造階段，目前未見任何延遲跡象。同時Nvidia也已取得台積電（2330）2026年足夠產能以支應強勁成長。
券商認為，N1X產品發表時間應會在明年的Computex ，券商重申正向。
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