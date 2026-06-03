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BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳日前發表GTC Taipei主題演講。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳日前發表GTC Taipei主題演講。記者余承翰／攝影

輝達執行長黃仁勳近日來台掀起「仁來瘋」，所到之處萬人空巷，概念股狂漲。黃仁勳1日在GTC Taipei 2026媒體問答，面對英國廣播公司（BBC）記者台海方面敏感提問，他笑著接招，「喔！不妙，糟糕了」、「終於要來了嗎」，引發現場群眾笑聲。黃仁勳接著神回應，網友大讚「不愧是地表最強老闆」。

在媒體提問環節，BBC記者表示「有幾個問題想問，可能會偏離技術層面」，黃仁勳馬上敏銳察覺，笑著回應「喔！不妙，糟糕了」、「終於要來了嗎」」。BBC記者提問，黃仁勳曾說台灣是AI革命的核心，也投資很多台灣，「你是在投資台灣的未來嗎？你有信心台灣會持續安全？讓你繼續加碼嗎？」

黃仁勳答覆，「所有供應鏈都該盡量多元化，才能保持韌性，有備援。」他說，台灣是不可或缺的戰略夥伴，台積電、Amkor、矽品、緯創、鴻海也大量投資美國製造業，台灣企業在美國投資驚人，台灣擅長科技製造，也會繼續擅長，他也強調「永遠要跟世界最優秀的人合作」。

黃仁勳以投資行為舉例，說像「訂閱BBC」就是最好的投資方式，BBC記者馬上打臉「但我們是公共媒體」。黃仁勳也神回，「喔好吧，那BBC最好的投資方式就是留在英國」，現場笑聲再度響起。後來BBC記者又企圖重複提問，黃仁勳打太極，「不是不回答，是我們要啟發BBC想出一個新問題」。

影片曝光，網友大讚黃仁勳反應快，「BBC真的留在英國就好」、「黃仁勳示範一本正經打太極，已讀亂回的最高戰術」、「黃董真的是業務嘴，超厲害」、「你們繼續留在英國吧（偷臭沒有新時代的遠見）…想新的題目再問吧，真是絕殺啊！回答得太精彩！」、「黃老闆盡量避免談政治議題」、「酸的藝術，黃真的很強，不愧是地表最強老闆」、「有能力就是選最好，目前最好的就是台灣，所以要持續投資」。

也有人質疑BBC記者亂入，「一直挖洞給你跳，笑死」、「人家在台灣參加電腦展，妳問人家中國有沒有下單？」、「BBC很努力挖洞說」。

黃仁勳 BBC 輝達 台灣

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