黃仁勳：現在是軟體業最好的時代！揭輝達擁抱「價值零元市場」哲學

輝達執行長黃仁勳旋風式訪台已12天，在台時間創下歷年之最，此行他以Agent AI時代來臨為主軸，左手推出Vera CPU伺服器機櫃，右手攜聯發科（2454）推RTX SPARK超級晶片進軍PC市場，為何他說現在是「軟體業最好的時代」，外界預期他要搶AMD跟Intel江山，為何他說是鎖定還處於「零元市場」（$0 Billion Market）預先布局？

輝達推出RTX Spark超級晶片，共有五家筆電大廠支持率先於秋季推出支援筆電，華碩跟微星是率先推出的兩家台系品牌業者，Computex分別展出其支援輝達原型機，微星推出Prestige N16 Flip AI筆電，華碩推出ProArt P14筆電，兩家產品線都是以創作者筆電系列為主，也因此，外界質疑輝達是否要搶創作者用戶最高的蘋果筆電市占率？

同時，輝達Vera CPU也將推出單獨機櫃，外界不理解現在已有許多CPU伺服器，Arm也推出自研伺服器CPU，為何輝達要來分一杯羹？

對此黃仁勳2日回答表示，過去的CPU是為人類設計的 ，傳統的CPU市場是設計給「人類租用核心」的概念而生的，大家在比拼100 核、400核甚至800核，效能以秒為單位運作，而Vera CPU則是為了無數Agent AI而開發，為生成Tokens而生，為了缺乏耐心、要求極低延遲的「代理型AI」所設計。

他解釋，Vera CPU記憶體頻寬加大，大吞吐及低延遲，讓SQL資料庫處理速度提升了 3 倍，即時串流處理速度更是提升了6倍，回應速度以奈秒為單位，如此一來，AI Agent運算時可以更快，由於CSP業者投資數百億元興建昂貴的資料中心，每慢一秒背後都是昂貴成本。

對於輝達要跟蘋果Macbook競爭的傳言，黃仁勳解釋，輝達其實是在開創新Windows產品線，翻轉已有30~40年歷史的PC市場，為無所不在的AI Agent做鋪路。

他解釋，過去許多人認為AI代理時代，軟體公司將倒大霉，但其實可能相反，過去軟體公司業務取決於人類用戶數多寡，但未來AI Agent將是軟體工具的最大客戶，人類認識軟體10%能力，但AI Agent可以100%瞭解軟體工具，且未來AI Agent數量超過數百億個，意味軟體市場將反而大幅增加，未來會是軟體業最好的時代。

換言之，現在的PC跟伺服器CPU都沒有因應「現在市場產值仍為零，但未來將爆發的AI Agent市場」做準備，輝達不是為了瓜分既有市場，是為了未來將出現的市場提前鋪路。

不過，儘管輝達明確理解跨入筆電的策略，但市場對RTX Spark筆電的定位仍相當模糊，一位供應鏈高階主管就透露，他認為輝達筆電有一定市場，新平台推出有機會帶來換機潮，但整體筆電市場數量恐不會因而增加，換言之，RTX Spark將是吃到其他筆電品牌市場。