COMPUTEX／安謀：沒台灣 就沒 Arm

安謀（Arm）執行長哈斯昨（2）日於台北國際電腦展專講中，高度肯定台灣半導體生態系對安謀發展的關鍵地位。

他表示，安謀成立於1990年，成立不久後便與台灣建立合作關係，並直言「沒有台灣，就沒有今天的Arm！」若沒有台灣的生態系、合作夥伴與人才，安謀不可能走到今天。

哈斯回顧，約在1993年前後，第一批安謀晶片設計便已在台灣展開。當時系統單晶片與相關設計工具仍處早期階段，安謀便與工研院合作，測試IP與設計方法。

隨後，安謀早期測試晶片也在台灣製造，哈斯並點名台積電、聯電等台灣晶圓代工廠，指出安謀晶片的封裝與測試同樣在台灣完成，顯示安謀自成立初期便與台灣供應鏈緊密相連。

哈斯指出，安謀真正迎來爆發式成長，是2008年後的行動裝置浪潮。從iPhone問世到Android手機崛起，帶動安謀進入前所未有的出貨規模，而這場行動運算革命背後，同樣有台灣生態系作為重要支撐。