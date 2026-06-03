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COMPUTEX／輝達執行長黃仁勳喊重新發明電腦 運作 AI 代理

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導
輝達執行長黃仁勳2日表示，輝達想要「重新發明電腦」，PC已存在約40年，隨著應用程式走向代理式AI，未來個人電腦不再只是被人操作的工具，而會成為在背景持續運作的個人AI代理。記者王郁倫／攝影
輝達執行長黃仁勳2日表示，輝達想要「重新發明電腦」，PC已存在約40年，隨著應用程式走向代理式AI，未來個人電腦不再只是被人操作的工具，而會成為在背景持續運作的個人AI代理。記者王郁倫／攝影

輝達執行長黃仁勳昨（2）日表示，輝達想要「重新發明電腦」，PC已存在約40年，隨著應用程式走向代理式AI，未來個人電腦不再只是被人操作的工具，而會成為在背景持續運作的個人AI代理。

安謀執行長哈斯昨日於台北國際電腦展發表專講，黃仁勳驚喜現身站台，兩人同台談及輝達最新RTX Spark晶片與AI PC發展，黃仁勳釋出以上訊息。他說，AI代理系統會使用PC，也會使用PC內的各種工具，因此整體架構必須重新設計。法人看好，黃仁勳在PC領域企圖心強烈，將帶旺台積電（2330）、聯發科（2454）、宏碁（2353）、華碩（2357）等相關生態圈夥伴。

輝達最新RTX Spark晶片採用安謀（Arm）架構，並與聯發科合作打造，交由台積電以3奈米製程生產。黃仁勳說，AI代理需要優秀的CPU，這正是輝達採用安謀架構的原因；RTX Spark採用24核心CPU，必須具備良好單執行緒效能，且CPU需要能與SoC高度整合，並依照電腦型態調整。

黃仁勳盛讚，從AI代理在背景持續運作的角度來看，「安謀是完美選擇」。

在本地端與雲端分工上，黃仁勳表示，未來PC會成為全天候運作的AI代理。使用者即使離開筆電，也能透過手機與自己的PC代理對話，要求它完成演講稿、文件或其他任務。

黃仁勳預言，未來只要能在本地端完成的工作，就會留在PC上處理；若需要更深度思考或前沿模型，則可再呼叫雲端API。換言之，未來不是本地端或雲端二選一，而是兩者並行。

黃仁勳提到，搭載RTX Spark晶片的電腦具備128GB記憶體，若搭配輝達新數值格式NVFP4壓縮，可讓1,000億參數模型在PC上持續運作，例如NVIDIA Nemotron 3 Super。這代表AI PC可在本地端處理大量基礎任務，進一步凸顯PC在AI代理時代的角色轉變。

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