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奇鋐訂單塞爆 董座：下半年大爆發 後市毫無懸念...訂單直達2029年

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
奇鋐董事長沈慶行。記者籃珮禎／攝影
奇鋐董事長沈慶行。記者籃珮禎／攝影

散熱大廠奇鋐（3017）2日召開股東常會，董事長沈慶行會後受訪表示，隨著輝達Vera Rubin新平台量產，以及各大雲端服務商（CSP）新品陸續問世，奇鋐產能塞爆，後市毫無懸念「一定更好」，下半年將大爆發，且獲利增速將大於營收，訂單能見度已直達2029年。

為滿足直達2029年的長線訂單，奇鋐正積極調配產能，預計今年水冷板月產能將自原先20萬組大幅擴大至100萬組，年增四倍；分歧管產能將由每月1,000套擴增至7,000套，大增六倍。今年中起陸續加入投產的越南廠將全力挹注。

法人粗估，奇鋐今年總營收至少年增二成以上，在大規模經濟下，大者恆大優勢將更形鞏固。

因應客戶強勁需求，沈慶行透露，奇鋐海外擴產不停歇，其中，越南廠累計投資高達逾13億美元，建立達56萬平方公尺的廠房已全數滿載，加計中國大陸武漢、東莞及深圳廠同樣產能全滿。在兩地同步擴產且滿載下，未來越南與大陸的產值大約各占一半。

沈慶行強調，隨大客戶新晶片與雲端服務供應商新機櫃陸續開出，奇鋐下半年表現「沒有懸念」，伴隨大廠規模優勢擴大之下，產業將加速走向大者恆大局面。由於產品組合持續優化，未來幾年獲利增速將凌駕於營收增幅之上，每股純益表現也將愈來愈好。

談及資本支出規劃，沈慶行分析，今年將迎來擴產投資最高峰，投完後產能便大致底定，後續不會再盲目擴產。公司策略轉向挑單生產，將緊抓前三大CSP核心客戶，聚焦高毛利訂單，並逐步調整結構，確保整體獲利能力持續向上墊高。

智能工廠進度部分，沈慶行透露，目前公司內部正大舉深化導入AI代理（AI Agent），以替代重複性工作，未來計畫進一步將研發、所有規格與材料數據全數導入篩選。現階段每項效益皆以千萬元起跳，每年已可為公司省下上億元成本。

沈慶行認為，隨著相關自動化設備在五年後陸續折舊完畢，加上內部AI深化帶來的全面降本效應，長期獲利表現將進一步強化，整體毛利率也有望隨著結構調整持續走高。

配合大客戶新舊平台交替與資源重新配置，奇鋐第2季營運維持穩步逐季成長，今年營運爆發點將落在下半年。隨全新AI散熱架構上線與客製化晶片（ASIC）專案大量出貨，未來三年氣冷轉水冷的長期趨勢依然不變。

奇鋐指出，除了傳統的主動晶片，周邊零組件的水冷滲透率正迎來極大提升空間，包括電源模組、網路連線裝置與共同封裝光學（CPO）交換器等正大舉轉向水冷，公司並預估2027年ASIC水冷方案業績貢獻將首度超越GPU。

奇鋐董事長沈慶行。記者籃珮禎／攝影
奇鋐董事長沈慶行。記者籃珮禎／攝影

奇鋐董事長沈慶行。記者籃珮禎／攝影
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奇鋐董事長沈慶行。記者籃珮禎／攝影
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奇鋐董事長沈慶行。記者籃珮禎／攝影
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奇鋐 越南 營收

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