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COMPUTEX／輝達執行長黃仁勳透露 已是台鏈最大買家
針對投資台灣，輝達執行長黃仁勳昨（2）日在全球媒體問答中表示，目前輝達已是台灣生態系的最大買家，未來幾年還要在台灣增聘數千名員工，成為全台最大的雇主之一。
黃仁勳提到，對供應鏈來說，都應該盡可能多元化並具備有餘裕的產能，如此一來才能擁有韌性。這也是台灣對美國而言，是重要戰略夥伴的原因之一，因為台灣正在投資美國製造業的生態系，包括台積電（2330）、緯創（3231）、鴻海（2317）等都投資美國。
為迎合輝達如今的規模與成長速度，黃仁勳指出，全球所有供應鏈都必須「動起來」。現在輝達仍面臨供應上的限制，這就是大家會談論「缺這、缺那」的原因，但還算擁有充足的供應。
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