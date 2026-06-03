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COMPUTEX／輝達執行長黃仁勳預告 PC 超級晶片大戲 還有續集

經濟日報／ 記者鐘惠玲吳凱中／台北報導
輝達執行長黃仁勳展示RTX Spark。路透
輝達執行長黃仁勳展示RTX Spark。路透

輝達日前推出首款用於Windows作業系統的PC系統超級晶片「RTX Spark」，當中的CPU由聯發科（2454）與輝達攜手打造，代號為「N1X」，企圖翻轉AI PC市場。輝達執行長黃仁勳昨（2）日預告，後續還將與聯發科推出「N2X」、「N3X」等新品，並擴大相關產品家族，拓展市場版圖。

黃仁勳昨天舉行全球媒體問答，聯發科執行長蔡力行驚喜現身，黃仁勳不僅透露將延續與聯發科合作，也宣示會在很長一段時間內，持續延伸與發展此架構。

黃仁勳表示，輝達與合作夥伴創造全新類型的AI代理電腦，輝達與聯發科共同打造的這款PC超級晶片名為RTX Spark，在開發期間的代號是N1X。當初是他找上聯發科合作，懷著要打造晶片與電腦的絕佳想法，不僅要是史無前例的首創之作，而且還將具備Windows相容性。

黃仁勳稱讚這項合作結合聯發科的專業技術，包括多媒體與節能技術等。雙方都投入了數百名工程師在這個專案，在共同努力近兩年後，得以打造出RTX Spark晶片。他也表示，N1X之所以如此命名，是因為有個精簡版本稱為N1。

對於這項晶片合作案，蔡力行談到，「是一段非常棒的歷程」，當中並非毫無挑戰，若沒有兩家公司真正全心投入心血與工程才華，就不可能實現，而且CPU與GPU之間堅持使用輝達的NVLink技術互連，這點不容妥協，打造出這款晶片對於代理式AI來說，絕對是完美且完全正確的架構。

蔡力行指出，這項晶片開發案對於在台灣像聯發科這樣的公司來說很重要，能與像輝達這樣的世界級企業攜手合作，聯發科的員工能從世界級的工程技術中學習。未來會繼續與黃仁勳的團隊合作，持續推出更好的產品。

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