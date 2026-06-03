AI 對新聞業造成衝擊 數發部架構共同分潤平台

AI大規模且無償抓取新聞內容，對新聞業造成衝擊。經濟部智慧財產局昨（2）日表示，生成式AI大量利用他人受著作權保護內容，國際上多認為涉及「重製」，有侵權風險，但尚未形成一致法律見解；數發部表示，會持續觀察國際趨勢，與相關部會研議資料利用相關措施。

至於國內作法，數發部指出，部長林宜敬曾表示，AI技術發展太快，立法不見得是最好方法。考量國際經驗，為兼顧「新聞有價」精神及「民眾資訊獲取權益」，數發部正建立「台灣優質媒體共同分潤平台」（暫定），由民眾以實際閱讀行為決定分潤結果，建構民眾直接支持優質內容的機制。

對於如何在AI時代保護新聞內容權利，數發部表示，將持續觀察趨勢研議資料利用相關措施。

智慧局表示，生成式AI於訓練、開發或提供服務過程中，如大量利用他人受著作權保護內容，國際上多認為會涉及「重製」，原則上應取得著作權人同意或授權，否則可能有侵權風險。

智慧局指出，近年美國已有多家新聞媒體針對生成式AI業者提起訴訟，目前多仍在司法審理階段，尚未形成一致且明確之法律見解。