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COMPUTEX／日月光將出貨給邁威爾

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北報導

邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）昨（2）日發表專講，輝達執行長黃仁勳現身站台之餘，日月光投控（3711）營運長吳田玉也成為神秘嘉賓，現場一陣驚呼。吳田玉透露，日月光即將開始為邁威爾出貨，同時正忙著為邁威爾準備更多產能。

吳田玉看好，邁威爾未來的成長幅度，將會超過墨菲昨日於演講中所提到的40%，日月光為此積極為其擴充產能。

吳田玉說，過去十年，邁威爾和日月光進行了大量的戰略性討論，邁威爾給出承諾，日月光則給予信任並投資擴充產能，雙方合作堪稱「天衣無縫」。吳田玉認為，未來日月光將會為邁威爾生產更多零組件。

墨菲於專講中指出，台灣的生態系統十分獨特，對此，吳田玉表示，台灣的價值建立在遠遠領先於曲線的創新和技術投資，以及產能利用率上，因此無論是和IC設計公司還是整合元件廠（IDM）合作，台灣的半導體業者們都能完美對齊其需求。

再來一點則是規模經濟以及群聚效應，半導體產業歷經長達40年的發展，早已成為台灣經濟的顯學，因此，相較於美國，台灣的準工程師們畢業時，並沒有太多選擇，半導體業及IT業成為最好的出路，人才都往這兩個產業湧入，持續壯大其實力，然後再繼續吸引下一代的準工程師進入，如此循環往復，造就出台灣獨特的生態系樣貌。

吳田玉認為，台灣這樣的生態系統非常難以複製，即便有可能成功，也需要耗費數年以上的時間，才有機會。

日月光 日月光投控 吳田玉

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