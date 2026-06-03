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COMPUTEX／輝達 CEO 黃仁勳一句話 光通訊受傷

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者秦鈺翔蘇嘉維／綜合報導
輝達執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影

光通訊話題正夯，輝達執行長黃仁勳昨（2）日卻直言「銅光過渡時期」，應該「盡可能、持續」用銅，「這段交會期很久」，之後擴展規模再用光通訊。

隨著AI資料傳輸量愈來愈大，速度愈來愈快，原本靠銅纜傳輸已不敷使用，業界看好「光進銅退」時代來臨，光通訊躍要角。

黃仁勳「銅光過渡時期」，應該「盡可能、持續」用銅的談話，引發市場疑慮，光通訊人氣股上詮、波若威、華星光、穩懋等昨同步急殺翻黑，單日振幅都逾7%，波若威更跌出千金股俱樂部。

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨天開展，黃仁勳現身合作夥伴邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）主題專講現場，為墨菲站台，兩人熱情互動，黃仁勳也一貫地展現幽默感，一上台就直接說邁威爾將是「下一家市值達1兆美元的企業」。

黃仁勳表示，正如他之前所言，隨著「有用的AI來了」，邁威爾和輝達的需求將突破天際，這種可能性是由AI代理實現。被問到擴大運算規模時、哪些科技很重要？黃仁勳表示，運算正走向分解（disaggregated）與分散，必須組織各種資源，箇中的重點就在於連線，輝達技術則融合各方系統。

談到從銅纜轉換至光通訊傳輸，黃仁勳直言，應該「盡可能、持續用銅（as much as we can, as long as we can）」，但銅有其極限，因此正確的策略，應該是在擴大規模（scale up）用銅，但在進一步擴大規模（scale up further）、向外擴展（scale out）、橫向擴展（scale cross）時，應該要用光通訊。

黃仁勳認為，應該要在「有能力（can）用銅之處用銅，在需要（must）用光通訊之處用光通訊」，因此這段「銅光過渡」交會期會很久。

墨菲的開場影片與演說都宣示，AI運算的下一波重大浪潮來自表面下的連線（connectivity），在界定AI基建效能的定義時，談到繪圖處理器（GPU）、XPU、晶圓代工、記憶體時，都難以呈現全貌，反而應該是連線，而光通訊相當重要。

墨菲對黃仁勳的說法表示認同，並強調這也是為甚麼直到今天為止，AI機架內部仍是以「銅線背板」在驅動極高速訊號，而非光學，目前在任意點對任意點的串聯上，仍是以電訊號的SerDes技術最具優勢。

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