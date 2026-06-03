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卓揆談 AI 新十大建設 將引進逾千億元投資

經濟日報／ 記者余弦妙黃淑惠／台北報導

行政院長卓榮泰昨（2）日表示，賴清德總統推動AI新十大建設，在既有硬體優勢上，強化台灣軟體設計能力，將透過研發量子、矽光子、AI機器人等關鍵技術，建構主權AI及算力中心，培育、延攬40萬AI人才，引進逾1,000億元資金投入。

卓榮泰昨日出席2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）及旗下亞洲指標性新創展會InnoVEX開幕典禮。他指出，台灣已具備能力、資格及條件在未來創造更好的經濟成長率、更高的人均國內生產毛額（GDP）、更多的就業機會。

台北國際電腦展今年以「AI Together」為主軸，集結33國、1,500家海內外科技企業、使用超過6,000個攤位，展覽規模再創歷史新高，凸顯台灣在全球AI鏈中的關鍵地位。卓揆表示，輝達、超微及英特爾等科技業領袖來台參加展會，全球關注，這些國際企業的成功，也是台灣未來追求的目標。

卓榮泰強調，智慧應用要導入百工百業，形成「全民智慧生活圈」，政府正建構主權AI及算力中心，穩固台灣在全球高科技領域領先地位。此外，政府沒有忘記新創的未來發展性，台灣新創公司已超過1萬家，賴總統已宣布未來八年將投入1,000億元預算，推動中小微企業及新創產業轉型升級與發展，研議中的《中小微企業轉型升級發展條例》，預計9月送立法院審議。

外貿協會董事長黃志芳表示，今年展會以「AI Together」作為主題，象徵人類與AI邁向更深層次合作關係，代表台灣攜手全球科技業，開啟AI文明新篇章。

卓揆 卓榮泰 COMPUTEX

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