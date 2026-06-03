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COMPUTEX／寶島變矽島 陳立武是見證者

經濟日報／ 記者朱子呈鐘惠玲 ／台北報導

英特爾Intel）執行長陳立武昨（2 ）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）分享英特爾最新運算布局，也以個人經歷回顧台灣半導體產業崛起。他笑稱自己應該是英特爾史上第一位「會說中文，又能跟台灣重要夥伴與客戶一起喝酒」的執行長。有幸在40年前參與台灣半導體的成長，見證台灣成為「矽島」、站在全球科技產業難以取代的關鍵地位。

陳立武昨日擔任主題演講講者，先以中文開場，分享自己前一天爬象山，走了1,000階、登上海拔184公尺高點，「活下來了，也完整走下來」，看到非常漂亮的象山夜景，迅速拉近與聽眾的距離。

陳立武回憶，40年前、時任行政院政務委員李國鼎邀請他來台，引入創投的觀念，當時對台灣來說是非常新的制度，他在李國鼎與開發基金協助下成立創投公司。同一時期，台積電創辦人張忠謀自德州儀器返台、進入工研院，後來創立台積電（2330）。

陳立武說，很幸運能參與這段見證新竹科學園區與台灣半導體產業基礎成形過程。

英特爾 COMPUTEX Intel

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