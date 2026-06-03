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COMPUTEX／陳立武：不把台積視為對手 會保持頂級客戶身分

經濟日報／ 記者鐘惠玲朱子呈／台北報導
英特爾（Intel）執行長陳立武強調和台積電創辦人張忠謀以及董事長魏哲家有多年友誼，將台積電當成合作夥伴，未來也會繼續合作。記者胡經周／攝影
英特爾（Intel）執行長陳立武強調和台積電創辦人張忠謀以及董事長魏哲家有多年友誼，將台積電當成合作夥伴，未來也會繼續合作。記者胡經周／攝影

英特爾執行長陳立武昨（2）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，與全球媒體進行問答。被問到與台積電（2330）的競合關係，他直言不會將台積電視為競爭對手，而是「非常值得信賴的合作夥伴」，英特爾部分核心產品委託台積電代工，未來也會持續保持這種頂級客戶身分。 

陳立武強調，他的哲學是從不把他人單純視為競爭對手，更看重協作（Collaborations）。輝達執行長黃仁勳同樣也是他的好朋友，英特爾非常高興能與輝達擁有良好關係。

他也不會將超微董事長暨執行長蘇姿丰視為競爭對手，雙方只是在某些領域業務有所重疊。

陳立武表示，近期業界看好強化學習與智慧代理的趨勢，CPU的利用率遠高於其他硬體，對英特爾來說是一個龐大的機會。過去四周他一直接到各家執行長的電話，要求供應更多CPU，他會盡力做好產能分配、滿足客戶需求，希望供應鏈能夠滿足市場需求。

陳立武強調，將以強化財務、引進世界級人才，提高效率與落實當責等三大策略，打造新的英特爾。目前聚焦於拓展業務，讓產品在市場上取得領導地位，建立市場「最強CPU」的核心地位，且不僅關注短期業績，更重視長期業務發展。他強調，英特爾正攜手業界主要企業，包括個人電腦、PC客戶端、資料中心以及客製化晶片領域持續發展，在AI領域也與許多領先的大型語言模型平台緊密合作。

陳立武表示，晶圓代工業務已取得了巨大進展，與多家潛在客戶洽談中，雖不便揭露潛在客戶的身分，但大家可以檢視英特爾的進度，只要觀察到增加資本支出，就代表已爭取到客戶。

陳立武在演講中提出機櫃級架構藍圖，要與合作夥伴拓展產品市場。昨日有多位重量級合作夥伴，包括AI領域當紅新創公司Perplexity共同創辦人暨執行長Aravind Srinivas、鴻海產品長暨美國地區總經理蕭才祐等代表共同站台力挺。

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