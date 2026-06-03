COMPUTEX／陳立武：不把台積視為對手 會保持頂級客戶身分

英特爾執行長陳立武昨（2）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，與全球媒體進行問答。被問到與台積電（2330）的競合關係，他直言不會將台積電視為競爭對手，而是「非常值得信賴的合作夥伴」，英特爾部分核心產品委託台積電代工，未來也會持續保持這種頂級客戶身分。

陳立武強調，他的哲學是從不把他人單純視為競爭對手，更看重協作（Collaborations）。輝達執行長黃仁勳同樣也是他的好朋友，英特爾非常高興能與輝達擁有良好關係。

他也不會將超微董事長暨執行長蘇姿丰視為競爭對手，雙方只是在某些領域業務有所重疊。

陳立武表示，近期業界看好強化學習與智慧代理的趨勢，CPU的利用率遠高於其他硬體，對英特爾來說是一個龐大的機會。過去四周他一直接到各家執行長的電話，要求供應更多CPU，他會盡力做好產能分配、滿足客戶需求，希望供應鏈能夠滿足市場需求。

陳立武強調，將以強化財務、引進世界級人才，提高效率與落實當責等三大策略，打造新的英特爾。目前聚焦於拓展業務，讓產品在市場上取得領導地位，建立市場「最強CPU」的核心地位，且不僅關注短期業績，更重視長期業務發展。他強調，英特爾正攜手業界主要企業，包括個人電腦、PC客戶端、資料中心以及客製化晶片領域持續發展，在AI領域也與許多領先的大型語言模型平台緊密合作。

陳立武表示，晶圓代工業務已取得了巨大進展，與多家潛在客戶洽談中，雖不便揭露潛在客戶的身分，但大家可以檢視英特爾的進度，只要觀察到增加資本支出，就代表已爭取到客戶。

陳立武在演講中提出機櫃級架構藍圖，要與合作夥伴拓展產品市場。昨日有多位重量級合作夥伴，包括AI領域當紅新創公司Perplexity共同創辦人暨執行長Aravind Srinivas、鴻海產品長暨美國地區總經理蕭才祐等代表共同站台力挺。