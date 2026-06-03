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銀行缺存款 向台積電調頭寸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台股大盤走勢深受「護國神山」台積電漲跌影響，銀行因存款不夠借出去，也將目光鎖定手上現金滿滿的台積電，向台積求援解決燃眉之急。

近來這波高科技大廠和券商爭相向銀行借錢，導致銀行的存款不夠借出去，據了解，台積電因此成為「眾望所歸」，不少大型行庫都有台積電數千億元的存款，台積在多家民營銀行的存款也有千億元的規模，銀行規模愈大，就愈需要台積電的存款「救援」。一位金融業高層透露，台積電在口袋賺滿滿，滿手現金的優勢下，「銀行所給予的存款利率，甚至高於所收的放款利率」，但銀行也願意，因為得靠這些存款救急。

一位銀行業高層說，以前外界都以為股市好，銀行的活期存款因為股市交割款之故也會變多，如今情況卻非如此，「因為錢都去投資股票了，而且不只一般民眾，企業戶也是。」

這位高層指出，很多中小企業戶也加入這波投資潮，周轉金借款和生產無關，而是和投資股市有關，投資台股已不分民眾或企業成為「全民運動」，尤其許多民眾將存款解約改去投資股市，銀行的「資金荒」更嚴重，得對外拆借更多存款，因此郵局更成為銀行重要的幫手，目前銀行向郵局拆借大額存款的利率，大約落在百分之一點七四，對民眾或企業的影響，則是未來借款利率會比現在更高，至少都要超過百分之二。

另一位金融業高層表示，所謂股市好房市也好的理論被打破，因為現在房價高，且中央銀行限制「二房」以上貸款成數，因此買房需要準備更高的自備款，民眾也會去比較，到底把錢放在股市投資繼續「錢滾錢」，或是把資金拿去買房比較划算，多數人都選擇錢留股市。

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