聽新聞
0:00 / 0:00

台股熱絡 科技廠、券商鬧錢荒搶融資

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

ＡＩ浪潮掀台股投資熱，銀行面臨科技大廠和券商集體「搶錢」。據了解，元大、凱基富邦、中信、第一金、群益、統一等大型和中型券商，向銀行爭取聯貸案的總金額上看千億元；至於ＡＩ大廠為了「預付款」需求也大舉向銀行借款，成為目前需錢孔急的兩大產業。

全民瘋台股現象持續，帶動台股總市值攀升至全球前五大，一位銀行高層分析，這波台股熱潮由ＡＩ產業領軍，高科技大廠搶融資，拚的是後續購料、增購設備等更多周轉金，尤其是「預付款」壓力愈來愈大；至於證券商搶融資，拚的則是股市交割款，和融資券業務、不限用途款項借貸等三大類資金來源。

這位高層指出，由於台股成交量破兆已成常態，而且台股站上四萬點後的量能已不同以往，導致券商極度缺錢，不僅向銀行爭取更高的授信額度，中大型券商更是前所未見的辦理大型聯貸案。

金管會證期局統計，券商整體融通餘額隨成交量放大，目前已達一兆二五四六億元，較去年同期增加六四○三億元，淨值比在五月底為百分之一七八，遠高於去年同期的百分之九十七，原因和台股交易熱與投資人的資金需求有關。

據指出，元大、富邦、凱基、統一、群益、中信、第一金等中大型券商，已密集和公股或民營銀行洽商辦理聯貸案，其中元大銀行為中信證券籌組百億聯貸的架構已完成，元大銀也已對金融圈發出邀請書。

金融圈人士說，目前已知富邦、凱基證券的聯貸規模都在兩百億元以上，第一金證券也要籌組五十億元聯貸案，元大證的規模尚未確定，但至少超過百億元，而統一、群益去年已辦過聯貸，據悉同樣因為業務量隨成交量暴漲，可能再度辦理聯貸，若計入其他尚未浮上檯面，正鴨子划水爭取銀行聯貸資金的券商，初估這波券商的聯貸潮，總規模可能將近千億元。

針對ＡＩ大廠爭取銀行聯貸資金，一位國銀授信業務的主管指出， 許多科技大廠第一季的營收幾乎和去年營收相當，加上還得積極投入後續的購料及設備等產能擴充的布局，包括多家記憶體、半導體大廠的營收是去年好幾倍，周轉金的需求同樣等比攀升。

這位主管分析，周轉金的用途大部分用於預付款，例如要向輝達買半導體元件及系統的廠商，都面臨「供不應求」的狀態，希望能透過更高的預付款，爭取賣方優先供貨；此外，預付款調高，也具有「價格綁定」的功效，減低原料價格大漲的風險，科技大廠因為面臨「預付款」壓力，導致爭取銀行金援的迫切性更高。

台股 凱基 富邦 AI 科技業

延伸閱讀

台股太熱！券商融通餘額飆破1.25兆元 業界喊鬆綁槓桿上限

台股熱絡 券商5月底融通餘額達1.2兆

台股「四貸同堂」未過熱？網樂觀解讀：多頭行情還沒完

一家抵八家！公股銀撤出大陸 對陸業務只剩民營銀撐場

相關新聞

輝達RTX Spark問世 宏碁陳俊聖看好AI代理催生PC新需求

台北市電腦公會理事長暨宏碁（2353）董事長陳俊聖2日表示，輝達（NVIDIA）推出的AI PC跟前幾年AI PC不同之處在於宣告AI代理時代來臨，而PC的發展歷程中可見每次新的應用，就會帶動一波新的熱潮，非常期待這個熱潮儘快發生。

潘健成：AI記憶體需求明年更緊 群聯從儲存走向AI系統方案

群聯（8299）執行長潘健成2日表示，AI需求正從雲端擴散到地端與AI PC，未來真正的問題不是需求，而是供給。他指出，AI使用人口、使用頻率與內容型態都會快速放大，從文字走向影像後，Token產出量將大幅增加，資料儲存需求也會同步上升，「明年會更嚴重」。

陳立武：台積電不是競爭對手而是重要夥伴 英特爾將維持合作關係

英特爾執行長陳立武接任執行長14個月後，首度來台接受媒體聯訪時表示，首度較完整說明英特爾與台積電的關係。他強調，自己並不將台積電視為競爭對手，而是建立在多年信任基礎上的重要合作夥伴，未來雙方合作不但不會中斷，反而仍將持續深化。

黃仁勳為何替台灣夜市打廣告？輝達官方一句話藏AI布局玄機

輝達（NVIDIA）主辦的GTC Taipei，是全球AI產業鏈最受矚目的科技盛會之一。從台積電、廣達、緯創等台灣供應鏈龍頭，到三星電子、SK海力士等國際科技大廠，眾多攸關全球AI發展的重要企業齊聚台北，共同勾勒下一階段人工智慧產業藍圖。

台北電腦展童子賢喊AI拓荒 黃仁勳：個人電腦將成為R2-D2

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）昨天登場，這場廣邀供應商、客戶、專業人士與大眾參與的盛會，更進一步延續ＡＩ未來的應用想像與代理式ＡＩ（Agentic AI）的發展趨勢與未來藍圖。和碩董事長童子賢樂觀指出，現在已經是「ＡＩ的大西部開拓年代」，輝達執行長黃仁勳更強調代理式ＡＩ將成為未來十年最重要的運算革命。

黃仁勳關切供電 賴總統回應「科技到哪，電力就到哪」

輝達執行長黃仁勳近日多次關切國內供電狀況，賴清德總統表示，穩定供電到二○三二年以前都沒有問題，政府會持續推動第二次能源轉型，讓科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。