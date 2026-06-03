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英特爾CEO陳立武：台積非對手 將深化合作

聯合報／ 記者簡永祥朱子呈／台北報導
美國晶片大廠英特爾執行長陳立武昨在COMPUTEX發表主題演講，他盛讚台灣的個人電腦生態系在英特爾發展中扮演至關重要的角色。記者胡經周／攝影
美國晶片大廠英特爾執行長陳立武昨在COMPUTEX發表主題演講，他盛讚台灣的個人電腦生態系在英特爾發展中扮演至關重要的角色。記者胡經周／攝影

英特爾執行長陳立武表示，自己並不將台積電視為競爭對手，而是建立在多年信任基礎上的重要夥伴，未來雙方合作不但不會中斷，反而仍將持續深化。

陳立武昨天擔任台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講講者，他笑稱自己應該是英特爾史上第一位「會說中文，又能跟台灣重要夥伴與客戶一起喝酒」的執行長。他並以中文分享前一天爬象山的感想，拉近與聽眾的距離。

陳立武表示，近六十年前，Arthur Rock、Don Valentine等工程師與創投家推動英特爾、蘋果等公司誕生，開啟後來被稱為「矽谷」的龐大經濟引擎；同樣的半導體企圖心與創業精神跨越太平洋，在台灣形成「矽島」。台灣能成為矽島的關鍵在於完整產業鏈落地，從ＯＥＭ、ＯＤＭ，到設計、製造，台灣具備所有關鍵環節，PC生態系也在英特爾成長與成功過程中扮演重要角色。

而在接受媒體聯訪時，陳立武則談到與台積電的關係。「我不太把別人看成競爭對手，我更願意用合作的角度來看待這件事。」陳立武說，在ＡＩ與先進半導體時代，沒有任何一家企業能獨自完成所有事情，產業鏈的成功來自於生態系夥伴共同合作。即使英特爾仍持續推動ＩＦＳ業務，仍有許多產品需要仰賴台積電先進製程協助生產。

他坦言，目前英特爾許多產品仍採取多元製造策略，不同產品會根據市場需求、技術條件及供應鏈考量，選擇最適合的生產方式。部分產品使用英特爾自家晶圓廠，部分則委由外部代工夥伴製造，而台積電正是其中最重要的合作對象之一。正如同輝達也與英特爾合作密切，甚至入股英特爾，雙方緊密合作同樣的道理。

市場人士分析，陳立武對台積電的態度，與前任執行長基辛格時期強調「重返製程領導地位」的論述明顯不同。相較於過去較強調競爭關係，陳立武更重視供應鏈協作與生態系共榮，反映其多年半導體產業投資與經營經驗。對他而言，英特爾未來要成功，不是取代台積電，而是在ＡＩ時代找到最適合自己的定位，並與包括台積電在內的合作夥伴，共同擴大市場機會。

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