黃仁勳關切供電 賴總統回應「科技到哪，電力就到哪」

輝達執行長黃仁勳近日多次關切國內供電狀況，賴清德總統表示，穩定供電到二○三二年以前都沒有問題，政府會持續推動第二次能源轉型，讓科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡。

黃仁勳日前被媒體問到，政府保證二○三二、甚至二○三四年前不缺電時，他回答「Maybe（也許吧）」，引發外界熱議。

賴總統昨出席台北國際電腦展開幕典禮，他在致詞時說，政府會確保水、電、土地等關鍵資源的穩定供應，做產業最堅實的後盾。

在電力供應方面，賴總統說，未來一星期台電的電力供應備轉容量率都在百分之廿以上，穩定供電到二○三二年以前都沒有問題。他表示，政府的態度很明確，歡迎科技產業在台灣深耕。基礎建設的挑戰，政府會積極面對，並確保台灣成為ＡＩ產業安心發展、穩健壯大的基地。