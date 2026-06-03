台北電腦展童子賢喊AI拓荒 黃仁勳：個人電腦將成為R2-D2

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）昨天登場，這場廣邀供應商、客戶、專業人士與大眾參與的盛會，更進一步延續ＡＩ未來的應用想像與代理式ＡＩ（Agentic AI）的發展趨勢與未來藍圖。和碩董事長童子賢樂觀指出，現在已經是「ＡＩ的大西部開拓年代」，輝達執行長黃仁勳更強調代理式ＡＩ將成為未來十年最重要的運算革命。

童子賢說，賴清德總統來到攤位參觀時，跟他討論到現在已是「ＡＩ的大西部開拓年代」，從ＡＩ的觀點來看，大家都是開發中國家，「而台灣在這麼多開發中國家裡，將機會掌握得非常好，所以才會有這麼高的經濟成長率」。

COMPUTEX昨開幕，相較前幾年盛況，今年有過之而無不及，參觀人潮一早九時多就開始回堵到附近的捷運站。台北市電腦公會理事長陳俊聖說，今年匯集來自卅三個國家地區、一千五百家海內外科技企業，使用六千個攤位，展覽規模再創新高。

貿協董座黃志芳：AI定義未來

外貿協會董事長黃志芳說，過去全球產業界來到電腦展，是為了掌握最新科技，如今則是為了看見人類下一步將如何與ＡＩ共同塑造未來。COMPUTEX見證歷次科技浪潮，ＡＩ已從工具進化為行動者，將成為定義未來文明的重要力量。

童子賢回顧三年前盛行的生成式ＡＩ，指出當時ＡＩ已相當強大，根據使用者提出的問題提供答案，但其運作模式仍以被動回應為主，並不會主動採取行動。如今ＡＩ技術已邁入全新的落地應用階段，未來發展重點將集中在代理式ＡＩ與實體ＡＩ（Physical AI）。

童子賢認為，當ＡＩ被賦予身體、手腳與輪子之後，就演進為擅於實體運作的實體ＡＩ，如醫院裡的達文西手術機器人、路上跑的完全自駕車（ＦＳＤ）。在工廠應用上，實體ＡＩ也能從事危險、粗重的工作，目前勞務型機器人即已逐漸導入工廠，能協助搬運沉重的零件與工具。

黃仁勳則在輝達全球記者會提到，世界已經徹底改變，ＡＩ終於變得實用、具備生產力，代理式ＡＩ已能結合先進模型，執行真正具有生產力的工作，整個產業正進入高速成長階段。他相信未來幾年內，ＡＩ仍會發展得比現在還更快。代理式ＡＩ未來會成為每個人身邊專屬ＡＩ助理，就像「星際大戰」中的R2-D2與C-3PO。

即使是大眾所熟知的個人電腦，也將被重新定義。黃仁勳提到，ＰＣ在四十年來的基本架構大致上沒什麼改變，代理式ＡＩ正在重塑電腦產業，現在電腦只是單純的工具，未來可轉變為人們的助理。

他形容，未來個人電腦成為每個人的R2-D2，陪伴使用者成長、理解習慣並協助處理工作；大型雲端ＡＩ則扮演如同C-3PO般的角色，成為個人ＡＩ助手背後的知識與推理後盾。黃仁勳舉例，未來即使將筆電留在家中或飯店，也能透過智慧型手機與筆電中的ＡＩ代理系統對話，如同直接與自己的電腦互動。這類ＡＩ代理不僅能在各裝置執行，也能同步在雲端運作，形成跨裝置、跨雲端運算模式。

陳俊聖也指出，原本ＡＩ ＰＣ強調的是硬體，僅需具備足夠算力，但ＡＩ代理可讓使用者在地端真正使用ＡＩ。