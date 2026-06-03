酷澎輕鬆升級數位生活

618聰明買，美商Coupang酷澎「超夏殺」筆電、手機及3C周邊新品到齊，無論是Apple生態系熱門新品AirPods Max 2、MacBook Pro M5；或是三星旗艦手機S26系列、平板Galaxy Tab S11系列；或是OPPO Find X9 Ultra，皆於Coupang酷澎熱賣，搭配「火箭速配」最快隔日到貨服務，輕鬆升級數位生活。

Coupang酷澎「超夏殺」持續到6月6日，針對訂閱制WOW會員推出專屬優惠。活動期間購買指定食品雜貨、個人及家用清潔、美妝保養、母嬰用品、玩具等商品，WOW會員可享「單筆滿888元現折200元」優惠，每天一次，買一次訂閱費就回本。

Coupang酷澎手機舊換新服務廣受好評，618期間再加碼回饋。6月1日至30日，消費者於Coupang酷澎下單結帳手機、筆電商品後，在訂單頁面點選「舊機回收補貼」，完成全台連鎖3C回收服務US3C指定流程，可再享回收金10%現金回饋。

最受歡迎的遊戲主機之一Play Station 5上半年掀起漲價潮，Coupang酷澎於超夏殺期間仍以原價販售PS5光碟版主機。電競設備同步推出限時優惠，msi微星MAG 23.8吋電競顯示器MAG 244F具備200Hz高更新率與0.5ms反應時間，提供流暢無殘影的遊戲畫面，6月1日起限量優惠價2,490元。Razer毒蝰V3專業版電競無線滑鼠也在Coupang酷澎推出獨家回饋，自6月1日起購買即可獲得200元酷澎幣。

Coupang酷澎觀察，3C品類買氣多集中於618購物節後段，針對WOW會員推出專屬優惠，以及期間限定信用卡優惠。6月15日至6月30日期間，刷玉山或星展銀行信用卡分期滿20,000元享2,000元折扣。