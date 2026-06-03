聽新聞
0:00 / 0:00

酷澎輕鬆升級數位生活

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Coupang酷澎618促銷，筆電、手機及3C周邊新品到齊。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎618促銷，筆電、手機及3C周邊新品到齊。Coupang酷澎／提供

618聰明買，美商Coupang酷澎「超夏殺」筆電、手機及3C周邊新品到齊，無論是Apple生態系熱門新品AirPods Max 2、MacBook Pro M5；或是三星旗艦手機S26系列、平板Galaxy Tab S11系列；或是OPPO Find X9 Ultra，皆於Coupang酷澎熱賣，搭配「火箭速配」最快隔日到貨服務，輕鬆升級數位生活。

Coupang酷澎「超夏殺」持續到6月6日，針對訂閱制WOW會員推出專屬優惠。活動期間購買指定食品雜貨、個人及家用清潔、美妝保養、母嬰用品、玩具等商品，WOW會員可享「單筆滿888元現折200元」優惠，每天一次，買一次訂閱費就回本。

Coupang酷澎手機舊換新服務廣受好評，618期間再加碼回饋。6月1日至30日，消費者於Coupang酷澎下單結帳手機、筆電商品後，在訂單頁面點選「舊機回收補貼」，完成全台連鎖3C回收服務US3C指定流程，可再享回收金10%現金回饋。

最受歡迎的遊戲主機之一Play Station 5上半年掀起漲價潮，Coupang酷澎於超夏殺期間仍以原價販售PS5光碟版主機。電競設備同步推出限時優惠，msi微星MAG 23.8吋電競顯示器MAG 244F具備200Hz高更新率與0.5ms反應時間，提供流暢無殘影的遊戲畫面，6月1日起限量優惠價2,490元。Razer毒蝰V3專業版電競無線滑鼠也在Coupang酷澎推出獨家回饋，自6月1日起購買即可獲得200元酷澎幣。

Coupang酷澎觀察，3C品類買氣多集中於618購物節後段，針對WOW會員推出專屬優惠，以及期間限定信用卡優惠。6月15日至6月30日期間，刷玉山或星展銀行信用卡分期滿20,000元享2,000元折扣。

Apple 手機

延伸閱讀

新光三越年中慶「點」來了！ 檔期拚成長40%

遠傳挺新鮮人迎戰AI世代！多款「AI手機」6月限時專案價最低0元起

新光三越年中慶放大點數價值！滿5000元送2000點 扣點再抽美西8日遊

鎖定畢業季與科技族高消費力 巨城推餐飲優惠購物回饋

相關新聞

COMPUTEX／童子賢喊AI拓荒 黃仁勳：個人電腦將成為R2-D2

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）昨天登場，這場廣邀供應商、客戶、專業人士與大眾參與的盛會，更進一步延續ＡＩ未來的應用想像與代理式ＡＩ（Agentic AI）的發展趨勢與未來藍圖。和碩董事長童子賢樂觀指出，現在已經是「ＡＩ的大西部開拓年代」，輝達執行長黃仁勳更強調代理式ＡＩ將成為未來十年最重要的運算革命。

COMPUTEX／英特爾CEO陳立武：台積非對手 將深化合作

英特爾執行長陳立武表示，自己並不將台積電視為競爭對手，而是建立在多年信任基礎上的重要夥伴，未來雙方合作不但不會中斷，反而仍將持續深化。

黃仁勳關切供電 賴總統回應「科技到哪，電力就到哪」

輝達執行長黃仁勳近日多次關切國內供電狀況，賴清德總統表示，穩定供電到二○三二年以前都沒有問題，政府會持續推動第二次能源轉型，讓科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡。

COMPUTEX／陳立武：不把台積視為對手 會保持頂級客戶身分

英特爾執行長陳立武昨（2）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，與全球媒體進行問答。被問到與台積電的競合關係，他直言不會將台積電視為競爭對手，而是「非常值得信賴的合作夥伴」，英特爾部分核心產品委託台積電代工，未來也會持續保持這種頂級客戶身分。

COMPUTEX／寶島變矽島 陳立武是見證者

英特爾（Intel）執行長陳立武昨（2 ）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）分享英特爾最新運算布局，也以個人經歷回顧台灣半導體產業崛起。他笑稱自己應該是英特爾史上第一位「會說中文，又能跟台灣重要夥伴與客戶一起喝酒」的執行長。有幸在40年前參與台灣半導體的成長，見證台灣成為「矽島」、站在全球科技產業難以取代的關鍵地位。

出席台北國際電腦展 賴清德總統：2032前供電無虞

賴清德總統昨（2）日出席2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕典禮時表示，今年經濟成長率預測已上修至9.64%，預估明年台灣將可進入世界前20大經濟體。針對產業界關注電力穩定，賴總統強調，2032年前供電無虞，未來一周電力供應備轉容量率也都在20%以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。