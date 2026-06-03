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SK海力士：記憶體缺到2030年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

SK集團會長崔泰源首度現身台北國際電腦展（COMPUTEX），面對AI浪潮持續推升高頻寬記憶體（HBM）需求，崔泰源談及SK海力士台積電（2330）的合作關係，更強調全球記憶體供給吃緊態勢短期難解，並且預估供需缺口將一路延續至2030年，同時透露SK海力士未來五年產能將擴增一倍，以因應AI產業爆發性成長。

崔泰源指出，SK海力士與台積電長期維持緊密合作，雙方在先進封裝與AI晶片供應鏈領域已建立深厚夥伴關係。面對外界將SK海力士與三星不同發展模式進行比較，他認為，三星傾向垂直整合發展，而SK海力士則透過與台積電等夥伴合作共同提供解決方案。

他進一步說，目前與台積電的合作「比以往任何時候都更好」，並形容這是業界最佳夥伴關係之一。希望雙方能如期完成各項技術開發與產能規劃，共同支撐AI產業快速發展。

SK海力士 台積電 三星

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