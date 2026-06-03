台達電智慧微電網上秀 打造能源自主最佳解方

台達電（2308）董事長鄭平昨（2）日表示，AI強勁成長，面臨電力缺口，以美國為例，預估至2028年美國新增資料中心將額外需要44GW的電力，屆時電力缺口將達40%，自備電力成當務之急，微電網成為能源自主最佳解方，台達電致力成為高效低碳的智慧微電網提供者。

台北國際電腦展COMPUTEX昨日開展，台達電展示新一代AI資料中心的先進電源、散熱及微電網技術，接軌高壓直流架構，同時首度全球亮相預製型AI模組化資料中心，因應企業AI轉型，可有效縮短40%至60%建置時間。

鄭平表示，AI資料中心規模不斷擴展，龐大的電力需求對傳統電網帶來極大考驗，提升能源效率與供電穩定性已是當務之急，推動微電網成為關鍵趨勢。台達電整合多元電源來源、透過儲能及能源管理，針對大型雲端資料中心與企業客戶等需求，提供兼具高效、能源韌性與快速部署的創新解方。

台達電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源表示，面對AI與高密度運算發展，800VDC高壓直流設計，可降低配電損耗並提升能源效率，成為關鍵解決方案。台達率先提出從電網到晶片（From Grid-to-Chip）完整方案，其中最新的800VDC列間電源方案，透過機櫃靈活部署電源與電池備援模組，優化空間與散熱。

鄭平表示，因應800VDC架構，台達電提出獨家的SST固態變壓器設計，目前很多中國大陸資料中心已採用，至於美國的CSP大廠仍在測試階段，他強調，SST已量產多年，從過去充電樁應用，到現在工業及資料中心應用，可有效提升能源轉換效率。

除了電源外，台達電表示，目前散熱訂單能見度已看到2027年，預估今年散熱事業年增幅仍達五成。