歐特明參加台北國際電腦展 強攻機器人3D視覺商機

加速Physical AI落地，已成為機器人與無人載具產業的重要課題。2026台北國際電腦展2日登場，視覺AI系統供應商歐特明（2256）此次攜手台智駕在AI（人工智慧）機器人專區展示採用車規級Vision-AI技術的真實世界無人載具應用。

值得注意的是，現場還展出採用60mm基線設計的3D雙目相機，其基線距離接近人類平均瞳距（IPD），特別針對人形機器人應用需求所設計，全力搶攻人形機器人市場商機。

歐特明執行長吳錫慶表示，歐特明完整產品布局涵蓋車規級相機模組、多相機VSLAM、3D感知與熱成像技術，應用範圍涵蓋農業、礦業、物流等機器人與無人載具市場。

吳錫慶指出，機器人與無人載具在真實世界環境中運作時，必須具備高可靠度的視覺感知能力。隨著應用逐步從室內延伸至戶外與更複雜場域，3D深度感知技術的重要性也持續提升。

吳錫慶強調，透過3D雙目深度相機，系統可即時取得距離與障礙物資訊，進一步提升障礙物偵測、空間感知與自主導航穩定性。

台智駕執行長沈大維表示，台智駕以核心自駕系統攜手歐特明電子在車用相機及視覺AI技術，為全球特定任務型載具（SPVs）注入智慧大腦，在工業物流、觀光接駁、最後一哩路運輸等多個場景落地應用。

此次展出的重點產品之一，為歐特明全新「長距離3D雙目視覺深度相機模組」，具備120dB HDR影像、全域快門同步技術，以及120 mm基線設計，可支援最遠20公尺深度感知能力，適用於戶外導航與障礙物偵測。

該方案支援NVIDIA Jetson平台，提供高精度深度運算與即插即用整合能力，可有效簡化開發與部署流程。

此外，現場亦展示多相機Vision-AI SLAM解決方案，整合四顆車規級GMSL2相機模組，並運行於NVIDIA Jetson平台上，可於複雜真實環境中提供高精度定位與即時環境感知能力，特別適用於隧道、橋梁、倉儲與室內設施等GPS訊號受限場域。

為因應日益增加的非RGB感知需求，歐特明亦展出基於8–14μm 長波紅外線（LWIR）技術的Thermal Camera熱成像方案，可在嚴苛環境中提供穩定可靠的感知能力。

歐特明還展示1–8MP車規級GMSL2相機模組，具備IP67/IP69K防護等級，以及長距離、低延遲影像傳輸能力，可滿足嚴苛戶外環境需求。

歐特明此次攜手台智駕在AI機器人專區展示採用車規級Vision-AI技術的真實世界無人載具應用。記者宋健生／攝影