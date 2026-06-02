快訊

外資台股市值占比驚見49.99%壓線 後市挑戰「外資過半」新時代

聽新聞
0:00 / 0:00

歐特明參加台北國際電腦展 強攻機器人3D視覺商機

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
歐特明執行長吳錫慶說，歐特明產品布局涵蓋車規級相機模組、多相機VSLAM、3D感知與熱成像技術，應用範圍涵蓋機器人與無人載具市場。記者宋健生／攝影
歐特明執行長吳錫慶說，歐特明產品布局涵蓋車規級相機模組、多相機VSLAM、3D感知與熱成像技術，應用範圍涵蓋機器人與無人載具市場。記者宋健生／攝影

加速Physical AI落地，已成為機器人與無人載具產業的重要課題。2026台北國際電腦展2日登場，視覺AI系統供應商歐特明（2256）此次攜手台智駕在AI（人工智慧）機器人專區展示採用車規級Vision-AI技術的真實世界無人載具應用。

值得注意的是，現場還展出採用60mm基線設計的3D雙目相機，其基線距離接近人類平均瞳距（IPD），特別針對人形機器人應用需求所設計，全力搶攻人形機器人市場商機。

歐特明執行長吳錫慶表示，歐特明完整產品布局涵蓋車規級相機模組、多相機VSLAM、3D感知與熱成像技術，應用範圍涵蓋農業、礦業、物流等機器人與無人載具市場。

吳錫慶指出，機器人與無人載具在真實世界環境中運作時，必須具備高可靠度的視覺感知能力。隨著應用逐步從室內延伸至戶外與更複雜場域，3D深度感知技術的重要性也持續提升。

吳錫慶強調，透過3D雙目深度相機，系統可即時取得距離與障礙物資訊，進一步提升障礙物偵測、空間感知與自主導航穩定性。

台智駕執行長沈大維表示，台智駕以核心自駕系統攜手歐特明電子在車用相機及視覺AI技術，為全球特定任務型載具（SPVs）注入智慧大腦，在工業物流、觀光接駁、最後一哩路運輸等多個場景落地應用。

此次展出的重點產品之一，為歐特明全新「長距離3D雙目視覺深度相機模組」，具備120dB HDR影像、全域快門同步技術，以及120 mm基線設計，可支援最遠20公尺深度感知能力，適用於戶外導航與障礙物偵測。

該方案支援NVIDIA Jetson平台，提供高精度深度運算與即插即用整合能力，可有效簡化開發與部署流程。

此外，現場亦展示多相機Vision-AI SLAM解決方案，整合四顆車規級GMSL2相機模組，並運行於NVIDIA Jetson平台上，可於複雜真實環境中提供高精度定位與即時環境感知能力，特別適用於隧道、橋梁、倉儲與室內設施等GPS訊號受限場域。

為因應日益增加的非RGB感知需求，歐特明亦展出基於8–14μm 長波紅外線（LWIR）技術的Thermal Camera熱成像方案，可在嚴苛環境中提供穩定可靠的感知能力。

歐特明還展示1–8MP車規級GMSL2相機模組，具備IP67/IP69K防護等級，以及長距離、低延遲影像傳輸能力，可滿足嚴苛戶外環境需求。

歐特明此次攜手台智駕在AI機器人專區展示採用車規級Vision-AI技術的真實世界無人載具應用。記者宋健生／攝影
歐特明此次攜手台智駕在AI機器人專區展示採用車規級Vision-AI技術的真實世界無人載具應用。記者宋健生／攝影

採用60mm基線設計的3D雙目相機，其基線距離接近人類平均瞳距（IPD），特別針對人形機器人應用需求所設計。記者宋健生／攝影
採用60mm基線設計的3D雙目相機，其基線距離接近人類平均瞳距（IPD），特別針對人形機器人應用需求所設計。記者宋健生／攝影

機器人

延伸閱讀

所羅門整合輝達架構 推實體AI人形機器人自主化

搶攻方形晶圓商機 上銀宣布與高通合作推出智慧化方案

樺漢 Computex 展示三大智慧場景 迎實體 AI 落地商機

技嘉於COMPUTEX展示從機櫃級運算到真實場域部署的全方位AI基礎建設

相關新聞

輝達RTX Spark問世 宏碁陳俊聖看好AI代理催生PC新需求

台北市電腦公會理事長暨宏碁（2353）董事長陳俊聖2日表示，輝達（NVIDIA）推出的AI PC跟前幾年AI PC不同之處在於宣告AI代理時代來臨，而PC的發展歷程中可見每次新的應用，就會帶動一波新的熱潮，非常期待這個熱潮儘快發生。

潘健成：AI記憶體需求明年更緊 群聯從儲存走向AI系統方案

群聯（8299）執行長潘健成2日表示，AI需求正從雲端擴散到地端與AI PC，未來真正的問題不是需求，而是供給。他指出，AI使用人口、使用頻率與內容型態都會快速放大，從文字走向影像後，Token產出量將大幅增加，資料儲存需求也會同步上升，「明年會更嚴重」。

陳立武：台積電不是競爭對手而是重要夥伴 英特爾將維持合作關係

英特爾執行長陳立武接任執行長14個月後，首度來台接受媒體聯訪時表示，首度較完整說明英特爾與台積電的關係。他強調，自己並不將台積電視為競爭對手，而是建立在多年信任基礎上的重要合作夥伴，未來雙方合作不但不會中斷，反而仍將持續深化。

黃仁勳為何替台灣夜市打廣告？輝達官方一句話藏AI布局玄機

輝達（NVIDIA）主辦的GTC Taipei，是全球AI產業鏈最受矚目的科技盛會之一。從台積電、廣達、緯創等台灣供應鏈龍頭，到三星電子、SK海力士等國際科技大廠，眾多攸關全球AI發展的重要企業齊聚台北，共同勾勒下一階段人工智慧產業藍圖。

歐特明參加台北國際電腦展 強攻機器人3D視覺商機

加速Physical AI落地，已成為機器人與無人載具產業的重要課題。2026台北國際電腦展2日登場，視覺AI系統供應商歐特明（2256）此次攜手台智駕在AI（人工智慧）機器人專區展示採用車規級Vision-AI技術的真實世界無人載具應用。

大井泵浦科技水泵在台北電腦展亮相 強攻AI液冷散熱市場商機

台北國際電腦展登場，全方位泵浦解決方案領導品牌大井泵浦（6982）全力搶攻AI（人工智慧）液冷散熱市場商機，現場展示最新開發的「科技水泵」，副總經理兼技術長沈建華表示，相關產品已通過驗測，陸續出貨給國內大型伺服器機櫃廠商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。