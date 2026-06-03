出席台北國際電腦展 賴清德總統：2032前供電無虞

賴清德總統昨（2）日出席2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕典禮時表示，今年經濟成長率預測已上修至9.64%，預估明年台灣將可進入世界前20大經濟體。針對產業界關注電力穩定，賴總統強調，2032年前供電無虞，未來一周電力供應備轉容量率也都在20%以上。

輝達執行長黃仁勳近日在台掀起AI旋風，黃仁勳提醒台灣需要更多的能源與電力。昨天，賴總統在開幕致詞時特別強調，政府會確保水、電、土地等關鍵資源，做產業最堅實後盾，同時，政府會持續推動二次能源轉型，讓科技發展到哪裡、穩定的電力就支持到哪裡。

賴總統表示，當世界愈需要AI，就愈需要一個穩定、可信賴，並有能力承擔責任的台灣。尤其產業繁榮發展，必須建立在和平的基礎上，政府會堅定維護台海和平穩定，致力維持現狀，「這是我方不變的國家政策，也是台灣對全球科技供應鏈，最負責任的承諾。」

賴總統重申，政府的態度很明確，歡迎科技產業在台灣深耕。政府會積極面對基礎建設的挑戰，確保台灣成為AI產業安心發展、穩健壯大的基地。

賴總統說，世界對台灣的信任，也反映在經濟成果上，主計總處上周調升經濟數據。今年第1季經濟成長率達14.55%，創48年來單季新高。今年經濟成長率預測也修正至9.64%，預估明年台灣可進入世界前20大經濟體。