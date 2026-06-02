大井泵浦科技水泵在台北電腦展亮相 強攻AI液冷散熱市場商機

台北國際電腦展登場，全方位泵浦解決方案領導品牌大井泵浦（6982）全力搶攻AI（人工智慧）液冷散熱市場商機，現場展示最新開發的「科技水泵」，副總經理兼技術長沈建華表示，相關產品已通過驗測，陸續出貨給國內大型伺服器機櫃廠商。

在AI伺服器熱潮助攻下，大井泵浦高毛利的「科技水泵」產品迎來爆發性成長，截至4月底營收占比已來到7.3%，全年可望正式超越10%大關，寫下新里程碑。

大井泵浦2025年合併營收16.18億元、年增0.3%，營業毛利3.9億元；今年前四月合併營收6.44億元、年增11.9%，創同期新高，整體營運表現持續成長。

隨著下半年高雄路竹新廠加入生產，產品組合優勢，法人估，大井泵浦今年營收看增一成、有望挑戰19億元歷史新高，每股稅純益在1.2至1.5元間。

隨著高效能運算（HPC）與AI應用需求高速成長，散熱與液冷系統對於穩定性、電源效率及空間整合能力要求日益提升。大井泵浦此次參加台北電腦展，完整展現在AI液冷散熱領域的技術實力。

大井泵浦此次展出的重點，包括「TPMS水平式離心泵浦」，透過引進日本獨家技術IE5超薄型電機，整體尺寸縮減三分之二，專為in-Row CDU架構優化設計，具備專利漏液偵測，可透過感測器即時監控。

「CMP DC無軸封泵浦」在標準4U機櫃配置下，性能較同級競爭品提升20%，專為in-Rack CDU量身訂造；「TPHK-P浸水式離心泵浦」適用於浸沒式冷卻系統，擁有專利迴水式設計，可防止冷卻液外漏及環境污染。

大井泵浦指出，AI伺服器與資料中心因應長時間高負載運作，對液冷系統中關鍵核心組件「水泵」的品質、可靠度與空間適配性要求極高。

大井泵浦憑藉領先業界的流體控制技術，近年積極攜手台廠進行協同合作開發，近期客戶詢問度與合作熱度顯著提升，主要集中於AI散熱廠及重要策略股東夥伴台達電。