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技嘉40周年秀未來PC運算全布局 COMPUTEX 2026揭示INFINITY新世代藍圖

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
技嘉科技集團總經理林英宇。記者沈昱嘉／攝影
技嘉科技集團總經理林英宇。記者沈昱嘉／攝影

COMPUTEX 2026今盛大開展，技嘉科技以「ENTER INFINITY」為主題，正式揭曉全新產品陣容。適逢品牌成立40周年，技嘉不單是展示單一新品，更透過一系列「INFINITY」限定版產品，以及涵蓋地端AI運算平台、主機板、顯示卡、AI電競筆電、電競螢幕的完整布局，展現其如何將過去40年累積的硬體創新實力，轉化為開啟下一個PC運算世代體驗的關鍵動能。

回顧技嘉的發展，就是一部PC運算體驗的演進史。從早期建立主機板穩定性標準的「Ultra Durable™ 」超耐久設計，到推動顯示卡散熱革命的「WINDFORCE」架構，以及開啟超頻文化的Super Overclocking（SOC）與電競顯示器的戰術功能（Tactical Features），技嘉每一次技術突破，都在解決當時業界最迫切的技術挑戰。

技嘉科技集團總經理林英宇表示，這40年來技嘉從零組件銷售一路橫向擴展至顯示器等終端產品，縱向則完整佈局伺服器、個人電腦到物聯網產品線。過去技嘉在散熱工程、工業設計與效能調校上的累積，都成了今日邁向AI世代的重要基石，讓技嘉能以硬體加軟體整合的整體解決方案提供者身份，重新定義人機互動。

針對下一個運算世代，技嘉為旗下各產品線規劃了明確的角色與定位，全面融入不同場景需求。在AI PC領域，技嘉推出搭載最新AI處理器平台的筆記型電腦產品線，並導入獨家智慧AI助理GiMATE，讓使用者能透過自然語音快速調整效能模式與設定，將原本複雜的操作流程轉化為更直覺的人機互動體驗。

針對行動高效能需求，技嘉同步推出榮獲國際獎項肯定的AORUS GeForce RTX™ 50系列AI BOX外接顯示卡，包含本次獲得COMPUTEX Best Choice Award的AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX，以及獲得德國紅點設計獎的AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX。產品搭載獨家的GPU Selector功能，允許使用者在外接顯示卡盒時，將遊戲與AI運算分配至不同GPU，有效解決同時執行遊戲與AI工作負載時，因記憶體資源競爭所造成的效能瓶頸。

而在主機板與顯示卡產品線，全新Z890 Plus系列採用創新的CQDIMM技術提升記憶體效能，全面推動DDR5平台創新。最關鍵的是，針對地端AI導入門檻較高的市場痛點，技嘉持續擴展AI TOP生態系，除了本次推出AI TOP 100 B850地端AI超級電腦，還有針對不同算力需求量身打造的AI TOP 500 TRX 50、AI TOP 100 Z890，以及AI TOP ATOM。AI TOP解決方案均預先驗證超過100種AI工具與框架並支援高參數模型，鎖定開發者與研究團隊，以極高的穩定性大幅降低地端AI的導入門檻。

面對下半年記憶體等零組件價格上漲可能帶來的消費市場壓力，林英宇在訪談中展現十足信心，強調技嘉這幾年產品定位持續往高階移動，高階需求受價格波動影響較小，且AI應用普及正帶動新一輪的換機潮，因此對系統業務與板卡出貨的後續成長依舊保持正面樂觀。

林英宇強調，適逢技嘉成立40周年，將持續以「INFINITY」為核心理念，不斷突破技術與體驗的既有界限。從地端AI運算到AI PC應用，技嘉在COMPUTEX 2026展示的成果清楚表明，「ENTER INFINITY」不只是一個口號，更是技嘉將過去40年的硬體實力與新世代AI腦力深度融合的起點。並透過持續的產品創新，攜手全球使用者邁向充滿無限可能的下一個運算世代。

GiMATE AI助理，透過自然語音互動，讓AI PC更貼近使用者日常工作流程。記者沈昱嘉／攝影
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技嘉科技推出40週年限定產品，由航太級的旗艦主板領軍。記者沈昱嘉／攝影
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技嘉擴展AI TOP生態系，推出最新方案AI TOP 100 B850。記者沈昱嘉／攝影
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外接顯示卡AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX榮獲今年COMPUTEX Best Choice Award。記者沈昱嘉／攝影
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WINDFORCE散熱架構是技嘉推動顯示卡散熱效能革新的代表性技術。記者沈昱嘉／攝影
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