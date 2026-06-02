談華為韜定律 童子賢：非新方法 台積電 CoWoS、HBM 早採用堆疊方式

中國大陸科技巨頭華為（Huawei）近日高調提出「韜（τ）定律」，引發市場對其挑戰台積電（2330）先進製程想像。對此，和碩（4938）董事長童子賢2日回應，韜定律採用的「堆疊」其實不是新方法，台積電的CoWoS先進封裝，及高頻寬記憶體（HBM）都採用類似方式，他認為此事應該從國與國競爭來看，如陸方用韜定律來突破美國半導體管制，美方則用重啟稀土提煉來突破陸方出口限制。

美國商務部近期發布最新指南，明確規定凡總部設於中國大陸的公司，即使透過海外子公司採購先進晶片，仍須遵守美國出口管制規範，藉此全面封堵大陸業者透過境外據點取得高階AI晶片的法規漏洞。

對此，童子賢表示，自己對近期美國政府出口限制尚無深入研究。他認為，其實這個世界目前因國與國間的競爭，難免有不少東西互相管制。

堆疊技術並非新招

童子賢指出，儘管如此，雙方也都各自在找一些解決方案來突破。比如說美國管制EUV設備，最近中國大陸（指華為）就推出「韜定律」，但這幾天看也有評論指出，韜定律採用的並不是太新的東西。

童子賢表示，自己的觀察是HBM早就已經在用，是透過堆疊方式讓傳輸距離更短，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也有提到CoWoS，台積電早就採用CoWoS先進封裝，這同樣是靠垂直堆疊。

童子賢指出，韜定律是想要打破美國的封鎖，因為美方限制EUV設備，所以它沒有辦法在一個平面上塞入更多電晶體，因此才採用在垂直立體空間上塞更多的方式，這也許是個方法，但確實不是新方法。

晶片稀土互相牽制 國家競爭升溫

童子賢表示，相對的中國大陸官方也管制稀土出口，如果時光倒流50年，美國跟澳洲都有非常大的稀土企業。那美國跟澳洲為什麼不做？因為稀土的廢棄物比較多，而廢棄物有輕微的放射性。

童子賢說，可是如果在國家安全層面有疑慮的時候，美國、日本及澳洲就合作，重新啟動以往已經作廢掉的稀土開採跟提煉。因為這已經不是商業買賣，而是國家跟國家之間互相「卡來卡去」。所以其實兩邊都各自努力。「一邊用韜定律來突破，一邊用重啟稀土提煉來突破。」

台積電技術仍具優勢

華為日前發表半導體領域新定律「韜定律」，宣稱透過晶片堆疊技術可繞過先進製程限制，對此，黃仁勳日前表示，「這對華為來說是突破，但對台積電並不是威脅」，台積電和台灣發展3D封裝與晶片堆疊技術已長達10年。