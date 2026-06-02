COMPUTEX／廣達旗下雲達展出輝達 AI 伺服器 秀出 DSX 工廠級平台

廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）2日於2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）展示其採用NVIDIA（輝達）加速器的伺服器產品組合，支援協同設計（co-designed）的AI基礎設施。

雲達系統整合最新NVIDIA第三代機櫃級平台，涵蓋GPU、CPU與網路技術，以支援AI工廠的設計、模擬與營運。呼應NVIDIA於GTC 2026發表的多層AI基礎架構與NVIDIA DSX AI工廠級平台，雲達科技結合硬體、網路與AI軟體框架，簡化AI部署並提供最佳「每瓦生成Token數」（Tokens per Watt）。

「我們與NVIDIA持續合作，拓展AI基礎架構的能力範圍」，雲達科技總經理楊麒令表示。「我們將NVIDIA AI工廠級平台結合雲達的系統設計與整合專業，提供高效能且可擴展的解決方案，協助企業將AI願景轉化為實際成果」。

「AI工廠需要在運算、網路、散熱、電力與營運軟體之間進行深度協同設計」，NVIDIA AI基礎架構副總裁Vladimir Troy表示。「雲達科技的NVIDIA DSX Ready系統可協助客戶加速部署可擴展、高能率的AI工廠，並針對效能、韌性以及最低 Token 成本進行最佳化」。

雲達科技透過涵蓋運算、網路與儲存的七種晶片與NVIDIA進行極致協同設計（extreme co-design），擴展對NVIDIA加速運算平台的支援。其成果為五款專為代理式AI打造的機櫃級系統。

NVIDIA Vera Rubin NVL72由18台QCT QuantaGrid D76V-1U系統所組成的次世代機櫃級AI平台。整合72顆NVIDIA Rubin GPU與36顆NVIDIA Vera CPU，垂直擴展用的NVIDIA NVLink 6交換器、NVIDIA ConnectX-9 SuperNICs，以及NVIDIA BlueField-4 DPUs，將每個Token的成本降低10倍，同時讓每瓦效能提升10倍，提供超高運算密度與高頻寬HBM4記憶體。

雲達科技在此機櫃中導入Corning GlassWorks AI解決方案，結合康寧在玻璃科學領域的專業，為AI時代提供高密度且穩定的光纖、纜線與連接解決方案。Corning V-Panel Housing於1RU設計中可容納最高3,456條光纖，並具備簡化安裝與管理的特性。

化機制與智慧負載管理，推動AI時代所需的高效能、永續資料中心基礎設施。