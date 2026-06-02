COMPUTEX／英特爾陳立武：過去4周 各家執行長都來要更多CPU

英特爾執行長陳立武2日在台北國際電腦展發表主題演講，他在會後接受媒體問答時指出，在過去4周以來，他一直接到各家執行長的電話，要求供應更多CPU，該公司也會盡力做好產能分配、滿足客戶需求。

陳立武說，他將透過強化財務、引進世界級人才，提高效率與落實當責等三大策略，來共同打造新的英特爾。現在該公司聚焦於如何拓展業務，以及讓產品在市場上取得領導地位，目標是在市場上樹立最強CPU的地位。不過他關注的是長期業務發展，而不僅是短期業績。

陳立武也表示，他聽到業界回饋的看法，認為隨著強化學習與智慧代理進展，CPU的利用率遠高於其他硬體，「這對於英特爾來說是一個龐大的機會」。代理式AI與推論都需要新架構，這就是其聚焦於CPU的原因。他也希望供應鏈能夠滿足市場需求，如此才能為客戶提供優質產品與服務。

關於生態系合作，陳立武強調，生態系的合作夥伴關係對其至關重要，英特爾不可能獨自完成工作，該公司也持續接觸有興趣與其合作的廠商。英特爾並與關鍵客戶合作，探討改善設計與製造生產的新方法。

至於媒體問及與台積電（2330）之間既競爭又合作的看法，陳立武認為，雙方是很值得信賴的關係，英特爾是台積電的大客戶之一，有很多產品都依賴其生產，接下來也會保持這樣的合作。他並不會把別人當成競爭對手，而是探究彼此的合作關係，輝達（NVIDIA）同樣也是好夥伴。

同時，對於超微（AMD）在高階桌機市場攻城掠地，英特爾要如何應對，陳立武也重申，不會將超微董事長暨執行長蘇姿丰視為競爭對手，只是在某些領域，雙方業務有所重疊。