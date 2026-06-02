黃仁勳透露 輝達使出兩招投資台灣

針對投資台灣，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在全球媒體問答中表示，目前該公司已是台灣生態系的最大買家，同時未來幾年還要在台灣增聘數千名員工，以成為全台最大的雇主之一。

黃仁勳提到，對供應鏈來說，都應該盡可能多元化並具備有餘裕的產能，如此一來才能擁有韌性。這也是台灣對美國而言，是重要戰略夥伴的原因之一，因為台灣正在投資美國製造業的生態系，包括台積電（2330）、矽品、緯創（3231）、鴻海（2317）等都投資美國。

而為了迎合輝達如今的規模與成長速度，黃仁勳指出，全球所有供應鏈都必須動起來。現在該公司仍面臨供應上的限制，這就是大家會談論缺這、缺那的原因，但還算擁有充足的供應，足以支持強勁增長。

至於對持續投資台灣有多大的信心，黃仁勳也強調，在投資方面，最有效的方式就是投入資金。首先，若說到要投資任何人，最直接、最好的方式就是購買他們的產出。現在對於台灣生態系的業者而言，輝達是最大的買家。

黃仁勳接著說，第二種方式則是投資當地人才，目前輝達在台擁有大約千名員工，且正規劃設置可容納4,000人的辦公室，因此在接下來幾年，還要聘用數千名員工，並成為台灣最大的雇主之一。

同時，對於韓媒提問對三星薪酬爭議的看法，黃仁勳認為，「人們應當獲得盡可能高的薪酬」，事實上他也是這麼做，盡力支付員工薪資，但這只是他的做法，不代表一定正確。