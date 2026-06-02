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Datasection、OpenAI API合作 增強AI代理工作流程

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
日本人工智慧（AI）基礎設施公司Datasection宣布計畫整合OpenAI API，以增強Datasection TAIZA AI雲端平台中的代理AI工作流程功能。圖／AI生成
日本人工智慧（AI）基礎設施公司Datasection宣布計畫整合OpenAI API，以增強Datasection TAIZA AI雲端平台中的代理AI工作流程功能。圖／AI生成

日本人工智慧（AI）基礎設施公司Datasection今（2）日宣布計畫整合OpenAI API，以增強Datasection TAIZA AI雲端平台中的代理AI工作流程功能。

Datasection表示，此次整合旨在使亞太地區符合條件的企業客戶能夠使用Datasection建構的TAIZA產品功能，並運用OpenAI模型，而無需直接存取OpenAI API或原始模型端點。

透過與OpenAI API的合作，TAIZA將使企業客戶能夠建置、部署和運行生產級AI代理程式和工作負載，這些代理程式和工作負載利用了 OpenAI最新的可用模型功能，並透過TAIZA產品和工作流程體驗，在客戶定義的治理和營運控制框架內運作。TAIZA專為企業級AI工作流程部署而構建，將模型智慧與受監管行業和大型組織所需的安全性、性能和運營控制相結合。

Datasection代表董事、總裁兼首席執行官石原紀彥指出，「人工智慧正成為現代企業的基礎。Datasection希望透過TAIZA，幫助企業以實用、可控且可擴展的方式，將先進的人工智慧功能應用於關鍵業務流程。此次整合是Datasection發展歷程中的重要里程碑，並支持企業在亞太地區持續採用人工智慧。 」

OpenAI日本總裁長崎忠夫表示，「企業對人工智慧的採用正穩步從概念驗證階段邁向在生產環境中部署，從而推動意義深遠的業務轉型。透過OpenAI API，OpenAI使企業能夠以量身定製的方式應用人工智慧，以滿足其獨特的業務需求和數據環境。透過與Datasection的合作，我們希望幫助更多企業在生產環境中享受到人工智慧帶來的益處。 」

雲端平台 人工智慧

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