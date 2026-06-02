佳世達搶進AI伺服器市場 陳其宏：鎖定少量多樣、高客製化訂單

佳世達正式跨入AI伺服器市場，明基佳世達集團董事長陳其宏表示，剛開始會先鎖定少量多樣、高客製化的AI伺服器訂單，預計今年起陸續出貨。

陳其宏表示，AI的價值不在於技術複雜度，而是在於其轉化為企業生產力的實踐。明基佳世達集團以「AI IN ACTION」為核心，透過跨領域資源整合，將繁雜技術轉化為直覺、高效的解決方案。在集團深厚基礎上，持續透過策略性資源優化與橫向協作，確保集團在追求規模成長的同時，能實現更高質量的獲利增長，為客戶與夥伴打造一個更智慧、更具韌性的AI生態系。

明基佳世達今年以「AI IN ACTION」為主題，於台北國際電腦展（COMPUTEX）展出「AI 視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大事業藍圖，展現集團艦隊整合後的實戰應用成果。

美國雲端服務業者（CSP）積極提高資本支出，建立資料中心，這也讓台灣電子五哥早已搶進AI伺服器市場。

佳世達雖然今年才正式跨入AI伺服器領域，不過，初始會先將市場鎖定在少量多樣、高客製化市場。陳其宏指出，除了雲端服務業者，市場上很多市值千億等級的大型企業，都在考量建置自己的小型資料中心，因為用電量高，也會蓋一個自己的電廠，此類小型資料中心屬於高客製化市場，「剛開始會先鎖定這一塊市場，等到以後規模愈來愈大，也有機會能夠拿到更多訂單。」