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施耐德電機與NVIDIA等業者合作 推動資料中心轉型「AI工廠」

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
施耐德電機長官大合照，由左至右分別為施耐德電機全球執行副總裁兼中國及東亞區總裁尹正、施耐德電機台灣總裁郭念慈、施耐德電機交易與邊緣運算事業部 / EcoStruxure IT事業部暨儲能卓越中心全球資深副總裁Himanshu Prasad、AVEVA HMI／SCADA事業群全球資深副總裁Doug Warren。公司提供
施耐德電機長官大合照，由左至右分別為施耐德電機全球執行副總裁兼中國及東亞區總裁尹正、施耐德電機台灣總裁郭念慈、施耐德電機交易與邊緣運算事業部 / EcoStruxure IT事業部暨儲能卓越中心全球資深副總裁Himanshu Prasad、AVEVA HMI／SCADA事業群全球資深副總裁Doug Warren。公司提供

隨著生成式AI、大型語言模型（LLM）與高效能運算（HPC）快速普及，全球數位基礎設施正迎來結構性轉型。能源管理與自動化廠商施耐德電機（Schneider Electric）高層於2日指出，傳統資料中心架構已逐漸逼近物理極限，整體產業正加速邁向吉瓦級（GW）規模的「AI工廠（AI Factory）」時代。

施耐德表示，公司目前正透過與NVIDIA（輝達）等生態系夥伴深度合作，利用數位孿生（Digital Twin）與800 VDC高壓直流配電等技術，共同開發AI工廠參考架構，重新定義新世代資料中心的設計邏輯與基礎建設。

施耐德中國與東亞營運執行副總裁尹正表示，AI已從企業數位轉型的加分項，轉變為各產業營運的基本需求，深度融入汽車、半導體與生命科學等領域。這股浪潮直接推動資料中心進入全新的升級周期，其中最顯著的改變在於能源密度的提升。

尹正指出，傳統資料中心單一機櫃（Rack）功率密度約為20kW，但在AI訓練與推論工作負載帶動下，機櫃密度已推升至150kW甚至更高。產業預估顯示，未來約60%的資料中心部署將與AI相關，且約75%的AI工作負載將需要液冷技術支援。

這代表電力與冷卻系統已成為AI基礎設施發展的關鍵瓶頸，資料中心的功能也從單純的儲存與運算，演進為專門持續生產算力的設施。

面對機櫃功率邁向MW（百萬瓦）等級的挑戰，施耐德交易與邊緣運算事業部、EcoStruxure IT事業部暨儲能卓越中心全球資深副總裁Himanshu Prasad透露，當單一機櫃功率需求突破160kW、甚至朝400kW以上發展時，傳統交流電（AC）配電架構將面臨電流過大與線纜尺寸增加的問題。

為此，產業開始全面導入800 VDC高壓直流配電架構，並發展出Sidecar（側掛式擴充機櫃）設計。

Prasad解釋，Sidecar架構將AC-DC轉換設備移至機櫃側邊的獨立電力模組，直接以800 VDC供電至AI運算機櫃。此架構能降低電流需求、減少傳輸損耗，並釋放機櫃空間以配置更多運算設備，讓企業可透過局部改造升級現有機房。

由於全球電動車產業已大量導入800V高壓平台，相關半導體與控制系統供應鏈已具備一定成熟度，使800 VDC成為目前最具可行性的方案。

不過Prasad也提到，直流電沒有自然過零特性，故障切除與保護設計難度更高，因此800 VDC的部署挑戰主要在於電力保護與選擇性（Selectivity）機制的重新規劃，是一項涵蓋配電、保護、監控與維運的系統工程。

隨著資料中心規模擴大，管理技術也轉向工業化思維。AVEVA HMI／SCADA事業群全球資深副總裁Doug Warren指出，現代AI資料中心的運作模式更接近大型工業工廠，必須建立涵蓋設計、模擬、建置、營運到優化的全生命周期管理。

Warren進一步表示，「數位孿生（Digital Twin）」與「工業智慧（Industrial Intelligence）」成為優化營運的核心。透過將工程設計資料與即時感測數據整合，企業能在虛擬環境中驗證電力負載分配與液冷系統效能。實際案例顯示，透過數據驅動的維護模式，可減少約40%的侵入式維護作業，並在五年內降低約20%的營運成本（OPEX）。

此外，為解決不同系統各自為政的挑戰，Warren指出，產業開始採用OpenUSD（Universal Scene Description）作為跨平台標準，並搭配NVIDIA Omniverse平台，讓工程師能在同一個虛擬環境中完成電力、冷卻與IT系統的級別驗證，加速大規模部署。

在追求運算效能的同時，能源效率與碳管理能力也成為評估指標。施耐德舉例，在與NVIDIA及DeepL於瑞典EcoDataCenter的合作案中，該資料中心打造了氣候正效益（Climate Positive）設施，並部署歐洲首個NVIDIA DGX GB200 SuperPOD叢集。

施耐德指出，透過高效率電力管理與智慧液冷技術，該資料中心不僅使整體碳排放降低約60%，更協助DeepL將大型翻譯模型的處理時間從194天縮短至18.5天。這顯示出AI基礎設施正往高效能運算與低碳營運同步實現的方向發展。

施耐德總結，未來的產業競爭不再僅取決於運算硬體的數量，而是考驗企業能否透過軟體、數據與端到端電力基礎設施，建構出兼具高效率、高韌性與永續性的AI工廠，將算力轉化為長期營運的動能。

輝達

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