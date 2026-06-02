施耐德電機與NVIDIA等業者合作 推動資料中心轉型「AI工廠」

隨著生成式AI、大型語言模型（LLM）與高效能運算（HPC）快速普及，全球數位基礎設施正迎來結構性轉型。能源管理與自動化廠商施耐德電機（Schneider Electric）高層於2日指出，傳統資料中心架構已逐漸逼近物理極限，整體產業正加速邁向吉瓦級（GW）規模的「AI工廠（AI Factory）」時代。

施耐德表示，公司目前正透過與NVIDIA（輝達）等生態系夥伴深度合作，利用數位孿生（Digital Twin）與800 VDC高壓直流配電等技術，共同開發AI工廠參考架構，重新定義新世代資料中心的設計邏輯與基礎建設。

施耐德中國與東亞營運執行副總裁尹正表示，AI已從企業數位轉型的加分項，轉變為各產業營運的基本需求，深度融入汽車、半導體與生命科學等領域。這股浪潮直接推動資料中心進入全新的升級周期，其中最顯著的改變在於能源密度的提升。

尹正指出，傳統資料中心單一機櫃（Rack）功率密度約為20kW，但在AI訓練與推論工作負載帶動下，機櫃密度已推升至150kW甚至更高。產業預估顯示，未來約60%的資料中心部署將與AI相關，且約75%的AI工作負載將需要液冷技術支援。

這代表電力與冷卻系統已成為AI基礎設施發展的關鍵瓶頸，資料中心的功能也從單純的儲存與運算，演進為專門持續生產算力的設施。

面對機櫃功率邁向MW（百萬瓦）等級的挑戰，施耐德交易與邊緣運算事業部、EcoStruxure IT事業部暨儲能卓越中心全球資深副總裁Himanshu Prasad透露，當單一機櫃功率需求突破160kW、甚至朝400kW以上發展時，傳統交流電（AC）配電架構將面臨電流過大與線纜尺寸增加的問題。

為此，產業開始全面導入800 VDC高壓直流配電架構，並發展出Sidecar（側掛式擴充機櫃）設計。

Prasad解釋，Sidecar架構將AC-DC轉換設備移至機櫃側邊的獨立電力模組，直接以800 VDC供電至AI運算機櫃。此架構能降低電流需求、減少傳輸損耗，並釋放機櫃空間以配置更多運算設備，讓企業可透過局部改造升級現有機房。

由於全球電動車產業已大量導入800V高壓平台，相關半導體與控制系統供應鏈已具備一定成熟度，使800 VDC成為目前最具可行性的方案。

不過Prasad也提到，直流電沒有自然過零特性，故障切除與保護設計難度更高，因此800 VDC的部署挑戰主要在於電力保護與選擇性（Selectivity）機制的重新規劃，是一項涵蓋配電、保護、監控與維運的系統工程。

隨著資料中心規模擴大，管理技術也轉向工業化思維。AVEVA HMI／SCADA事業群全球資深副總裁Doug Warren指出，現代AI資料中心的運作模式更接近大型工業工廠，必須建立涵蓋設計、模擬、建置、營運到優化的全生命周期管理。

Warren進一步表示，「數位孿生（Digital Twin）」與「工業智慧（Industrial Intelligence）」成為優化營運的核心。透過將工程設計資料與即時感測數據整合，企業能在虛擬環境中驗證電力負載分配與液冷系統效能。實際案例顯示，透過數據驅動的維護模式，可減少約40%的侵入式維護作業，並在五年內降低約20%的營運成本（OPEX）。

此外，為解決不同系統各自為政的挑戰，Warren指出，產業開始採用OpenUSD（Universal Scene Description）作為跨平台標準，並搭配NVIDIA Omniverse平台，讓工程師能在同一個虛擬環境中完成電力、冷卻與IT系統的級別驗證，加速大規模部署。

在追求運算效能的同時，能源效率與碳管理能力也成為評估指標。施耐德舉例，在與NVIDIA及DeepL於瑞典EcoDataCenter的合作案中，該資料中心打造了氣候正效益（Climate Positive）設施，並部署歐洲首個NVIDIA DGX GB200 SuperPOD叢集。

施耐德指出，透過高效率電力管理與智慧液冷技術，該資料中心不僅使整體碳排放降低約60%，更協助DeepL將大型翻譯模型的處理時間從194天縮短至18.5天。這顯示出AI基礎設施正往高效能運算與低碳營運同步實現的方向發展。

施耐德總結，未來的產業競爭不再僅取決於運算硬體的數量，而是考驗企業能否透過軟體、數據與端到端電力基礎設施，建構出兼具高效率、高韌性與永續性的AI工廠，將算力轉化為長期營運的動能。