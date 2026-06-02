COMPUTEX／雙鴻水冷商機加速 明年CDU總出貨上看2,000台

雙鴻（3324）董事長林育申2日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）透露，受惠美系客戶的CPU需求暢旺，帶動旗下整合式散熱器（IHS）已經正式量產、出貨給美系大廠。隨著手握兩大核心新品步入放量期，法人樂觀估計，雙鴻今年整體營收有望年增60%至70%，明年更將持續成長五成。

「客戶希望我們不要全部在台灣，因為有風險。」林育申直言，這款鍍金的IHS新產品為了配合客戶分散風險與全球布局，目前全部在泰國廠生產。雖然先前曾面臨大量生產的門檻，但現在已經順利克服，預計到年底產量會衝上50萬到100萬片，最近泰國廠也正在大幅擴產。

除了IHS傳出好消息，另一大亮點是冷卻液分配單元（CDU）。林育申預期明年成長會非常大，今年上半年已經開始出貨，下半年還會進一步放量，雖然今年整體出貨約幾百台，但明年一整年包含In-Rack與In-Row總出貨量直接上看2,000台，成長速度驚人。

隨著AI資料中心瓦數越來越高，市場也慢慢從機櫃式的In-Rack轉向更大型的Row級In-Row CDU。林育申坦言，這兩種規格的單價差距非常大，大台與小台相比，單價落差高達10倍，這也意味著明年大型CDU放量後，將成為推升雙鴻營收的主要動能。

只是要順利生產也不容易，雙鴻目前正面臨「電力瓶頸」。林育申透露，CDU出廠前要進行高瓦數運轉測試，需要輸入成倍的電，現在主要生產都在台灣，「台灣沒電了，內部只好克難用瓦斯加熱鍋爐自己發電。」為了解決電力的卡關問題，未來也計劃要把部分CDU產能移到泰國。

法人分析，雙鴻今年在GPU與ASIC AI伺服器兩大平台加持下，水冷業務進展順利，今年水冷營收比重有望一舉上看70%，全年獲利肯定比去年漂亮。儘管林育申對客戶的獲利細節守口如瓶，但市場一致看好明、後年AI水冷強勁走勢，雙鴻營運正踩在高速成長的軌道上。