黃仁勳：AI PC將成個人代理人 Arm是完美選擇

安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）2日演講中，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳短暫驚喜現身，兩人同台談及RTX Spark與AI PC發展。黃仁勳表示，輝達想要「重新發明電腦」，PC已存在約40年，但隨著應用程式走向Agentic AI，未來個人電腦不再只是被人操作的工具，而會成為在背景持續運作的個人AI代理人。

PC 架構必須重新設計 所以採用 Arm

黃仁勳指出，Agentic AI系統會使用PC，也會使用PC內的各種工具，因此整體架構必須重新設計。他表示，AI agent需要優秀的CPU，這正是輝達採用Arm的原因；RTX Spark筆電搭載24核心CPU，必須具備良好單執行緒效能，且CPU需要能與SoC高度整合，並依照電腦型態調整。他直言，從agent在背景持續運作的角度來看，「Arm是完美選擇」。

本地端就能跑模型 高階任務再上雲端

在本地端與雲端分工上，黃仁勳表示，未來個人電腦會成為全天候運作的agent。使用者即使離開筆電，也能透過手機與自己的PC Agent對話，要求它完成演講稿、文件或其他任務。他說，凡是能在本地端完成的工作，就會留在PC上處理；若需要更深度思考或前沿模型，則可再呼叫雲端API。換言之，未來不是本地端或雲端二選一，而是兩者並行。

黃仁勳也進一步說明RTX AI PC的技術條件。他表示，RTX PC具備128GB記憶體，若透過輝達新數值格式NVFP4壓縮，可讓1,000億參數模型在PC上持續運作，例如NVIDIA Nemotron 3 Super。這類模型可處理大量基礎工作，至於更高階、需要frontier model的任務，則可透過雲端完成。

AI 不會取代軟體 專業工具仍然重要

他並強調，作業系統與軟體在AI時代不會被削弱，反而會更重要。黃仁勳說，外界曾有「AI來了，軟體就死了」的說法，但事實正好相反。未來AI agent會使用Adobe Photoshop、Adobe Premiere、Canva、Dassault、Siemens等工具，透過讀取工具手冊與技能檔案，理解如何操作軟體功能，進一步解鎖使用者過去不熟悉的功能。因此，Windows、API與各類專業工具仍會是AI PC生態的重要基礎。

黃仁勳認為，AI agent帶來的運算需求遠高於聊天機器人。過去聊天機器人可能只需回應一次點擊，但agent會持續讀取、思考、規劃、使用工具與執行任務，運算型態可能是聊天機器人的千倍、十萬倍，甚至百萬倍；當AI產生的token變得有用且可創造獲利，企業就會希望產生更多token，進一步推升運算需求。

他指出，過去電腦產業受限於使用電腦的人數，但未來不只是10億人使用電腦，而是數百億個agents、機器人與自駕車將自主使用電腦。黃仁勳認為，原本已是兆美元、甚至數兆美元規模的電腦產業，未來可能再放大十倍，這也是AI運算需求持續擴張的根本原因。