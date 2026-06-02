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群聯CEO潘健成：群聯獲利衝高 將與員工分享並優先鼓勵國內消費

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯執行長潘健成。圖／本報資料照片
群聯執行長潘健成。圖／本報資料照片

群聯 (8299) 4月獲利亮眼，前四月每股獲利甚至超過10個股本，達103.36元。群聯執行長潘健成今日參加台北國際電腦展（Computex），針對近來熱烈討論的員工分紅爭議，他說，群聯絕對會將獲利與員工分享，業界引發為員工分紅爭議不休、甚至鬧的沸沸揚揚，這種事群聯絕對不會發生。他坦承群聯每半年分紅，將因今年業績火紅、獲利豐碩，員工將可獲得非常可觀的分紅，不過每名員工實際分紅金額他不便提前公布。

潘健成有感而發說，雖然員工拿到豐碩的分紅，有自主安排如何使用的權利，不過他將建議員工此時應把從公司分到的紅利，優先刺激國內消費。他說，如果只是想到國外玩水，去澎湖或蘭嶼也是不錯的選擇，如果觀光單位此時規畫振興國內消費或觀光措施，應該會激起不錯的效果，他建議政府可妥善規畫。

群聯受惠於AI推論興起、NAND Flash報價攀升以及大客戶輝達 需求帶動，今年首季每股純益高達 68.8 元；4月更被提前公布獲利，單月 每股純益高達34.56 元；累計前四個月每股純益已達 103.36 元，等於賺進超過十個股本。

群聯 潘健成

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