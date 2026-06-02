快訊

后豐鐵馬道人潮退燒？他曝假日幾乎沒遊客 在地人揭3原因

T-34失事2飛官殉職…機上「無黑盒子」原因曝光 軍方將交叉比對釐清經過

高雄追星要台胞證？傳EXO 7月簽售「大陸電商主辦」 主辦單位發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

宜鼎攜手高通與台塑 推出「AI 工安視覺解決方案」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎集團董事長簡川勝（左起）、高通執行副總裁Nakul Duggal、台塑總經理林勝冠、安提國際總經理羅智榮。圖／宜鼎提供
宜鼎集團董事長簡川勝（左起）、高通執行副總裁Nakul Duggal、台塑總經理林勝冠、安提國際總經理羅智榮。圖／宜鼎提供

全球邊緣 AI 解決方案領導品牌宜鼎國際（Innodisk）宣布與高通技術公司（Qualcomm ）及台塑公司達成三方策略合作，共同推出「 AI 工安視覺解決方案」。該方案結合高通 Insight 平台先進的 AI影像軟體技術、宜鼎的高效能邊緣 AI 伺服器與運算平台，以及台塑深厚的場域應用與系統整合經驗，將傳統監控系統升級為具備生成式 AI 搜尋與自然語言對話功能的智慧影像監控與決策工具，大幅提升工業現場的安全管理效率。

宜鼎表示，這項「AI 工業安全視覺解決方案」整合宜鼎、高通技術公司與台塑的技術優勢，涵蓋 AI 軟體、邊緣運算硬體及實際場域部署能力，打造完整的端到端解決方案架構。高通技術公司藉由高通Insight平台（QIP）提供基於影像的先進 AI 分析功能與多模態生成式 AI 引擎，並結合涵蓋遠端邊緣至本地部署的廣泛AI解決方案產品組合，支援多元應用需求。

其中包括 Qualcomm Dragonwing AI 本地裝置解決方案，例如搭載高通 Cloud AI 100 Ultra 加速卡的宜鼎 APEX-X100-Q 系統，便在「AI 工業安全視覺解決方案」中，負責支援大規模大型語言模型（LLM）及生成式 AI 工作負載。

此解決方案架構中，也包括宜鼎 APEX-A100邊緣 AI 平台，搭載 Qualcomm Dragonwing IQ9 系列 SoC，在邊緣端進行即時物件辨識與主動追蹤。台塑則針對實際場域需求，負責工安辨識 AI 模型的軟體開發與場域驗證，並扮演 AI 系統整合商（SI）角色，整合上述軟硬體技術架構，促使解決方案能夠實際落地應用，並進一步提供解決方案的推廣、布建與技術導入服務。

宜鼎國際董事長簡川勝表示：「宜鼎長期致力於推動產業 AI 化，此次與高通及台塑的合作，是我們『AI 落地』策略的重要里程碑。透過宜鼎 APEX 系列高效能邊緣運算平台與 QIP 軟體的適配，可在確保資料隱私性與安全性的前提下，將生成式 AI 與邊緣即時決策，引進實體產業場域。」

高通技術公司技術副總裁 Evgeni Gousev 表示：「高通不僅提供 AI 時代所需的核心運算能力，更提供領先的全端解決方案。高通Insight平台旨在將傳統監控系統轉化為可採取行動的智慧洞察。我們很高興能與宜鼎及台塑合作，在實際場域中部署由 Dragonwing 工業AI處理器驅動的高通技術公司 AI 解決方案，協助產業解決工作場所安全與營運管理方面的關鍵痛點。」

台塑總經理林勝冠表示：「作為此套解決方案的系統整合者與先行驗證者，台塑實證了 AI 技術在現代安防應用中的潛力。未來我們不僅計畫擴大導入至台塑自有場域，更將積極拓展至全球產業客戶，並鎖定電子圍籬、智慧巡檢與人臉辨識等工安核心應用，提供端到端的整合服務。台塑不僅著重於技術本身的導入，更期望成為最懂產業需求、能實踐落地且持續優化的技術整合夥伴。」

高通 台塑

延伸閱讀

搶攻方形晶圓商機 上銀宣布與高通合作推出智慧化方案

技嘉於COMPUTEX展示從機櫃級運算到真實場域部署的全方位AI基礎建設

研華攻Agentic AI商機 攜輝達推出AI原生工廠架構

群聯攜手Intel將邊緣AI工作負載導入Intel AI PC 平台

相關新聞

輝達RTX Spark問世 宏碁陳俊聖看好AI代理催生PC新需求

台北市電腦公會理事長暨宏碁（2353）董事長陳俊聖2日表示，輝達（NVIDIA）推出的AI PC跟前幾年AI PC不同之處在於宣告AI代理時代來臨，而PC的發展歷程中可見每次新的應用，就會帶動一波新的熱潮，非常期待這個熱潮儘快發生。

潘健成：AI記憶體需求明年更緊 群聯從儲存走向AI系統方案

群聯（8299）執行長潘健成2日表示，AI需求正從雲端擴散到地端與AI PC，未來真正的問題不是需求，而是供給。他指出，AI使用人口、使用頻率與內容型態都會快速放大，從文字走向影像後，Token產出量將大幅增加，資料儲存需求也會同步上升，「明年會更嚴重」。

陳立武：台積電不是競爭對手而是重要夥伴 英特爾將維持合作關係

英特爾執行長陳立武接任執行長14個月後，首度來台接受媒體聯訪時表示，首度較完整說明英特爾與台積電的關係。他強調，自己並不將台積電視為競爭對手，而是建立在多年信任基礎上的重要合作夥伴，未來雙方合作不但不會中斷，反而仍將持續深化。

黃仁勳為何替台灣夜市打廣告？輝達官方一句話藏AI布局玄機

輝達（NVIDIA）主辦的GTC Taipei，是全球AI產業鏈最受矚目的科技盛會之一。從台積電、廣達、緯創等台灣供應鏈龍頭，到三星電子、SK海力士等國際科技大廠，眾多攸關全球AI發展的重要企業齊聚台北，共同勾勒下一階段人工智慧產業藍圖。

COMPUTEX／廣達旗下雲達展出輝達 AI 伺服器 秀出 DSX 工廠級平台

廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）2日於2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）展示其採用NVIDIA（輝達）加速器的伺服器產品組合，支援協同設計（co-designed）的AI基礎設施。

COMPUTEX／英特爾陳立武：過去4周 各家執行長都來要更多CPU

英特爾執行長陳立武2日在台北國際電腦展發表主題演講，他在會後接受媒體問答時指出，在過去4周以來，他一直接到各家執行長的電話，要求供應更多CPU，該公司也會盡力做好產能分配、滿足客戶需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。