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不讓黃仁勳專美於前 陳立武足下有亮點 哈斯自製AI影片大啖夜市烤肉

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm執行長哈斯透過A l製作短片，把台灣夜市文化及101大樓全數呈現。記者簡永祥／翻攝
Arm執行長哈斯透過A l製作短片，把台灣夜市文化及101大樓全數呈現。記者簡永祥／翻攝

台北國際電腦展今日開幕，各大廠渾身解數。論吸睛度，非輝達執行長黃仁勳莫屬。黃仁勳在展前提前來台，旋風式每天與台積電、廣達及供應鏈密集會商並舉行晚宴，吸引各大媒體追逐。其他各家為了提高關注力，經營團隊也煞費苦心。

接任英特爾執行長逾400天的陳立武，今日舉行專題演講並在會後接受包括台灣媒體在內的國際媒體聯訪，暢談AI PC與代理式AI（Agent AI）的關聯性，以及英特爾因應代理式AI應用爆發的戰略布局。陳立武一開場除了以早期受台灣半導體產業發展之父李國鼎邀請倆人見面，並提出透過創投分享20%利潤的淵源，說明親自見證台灣半導體發展是經篳路籃簍，在政府支持下成長茁壯，奠定今日成為全球AI發展重心，間接為台灣晶片並非向他國竊取而來背書，也拉近英特爾與台灣高度聯結，甚至強調與台灣護國神山台積電，彼此是合作夥伴非競爭對立。

陳立武一上台就很接地氣地用中文「午安，大家好」跟觀眾打招呼，還說並昨天晚上9時30去爬1,000多個階梯的象山步道，他並開玩笑說，「我存活下來了」。他說景色真的很美，推薦給大家。他也提到他是首位可以說中文的英特爾CEO，和供應鏈夥伴們打成一片。

在聯訪中，眼尖的媒體發現陳立武今天穿的襪子很特別，繽紛線條竟是印上「Intel」Logo 穿插機器人圖像，也算是在電腦展上成為吸睛焦點，效果不亞於台積電董事長魏哲家在台積電運動會上穿上印有台積電Logo的訂製鞋。

無獨有偶，因推出自製中央處理器成為全球焦點的Arm（安謀國際）執行長哈斯 (Rene Haas)，在今日的專題演講時，也以高分貝說：「沒有台灣、就沒有Arm」。他舉台灣產業生態體系已生產大約2500億顆Arm核心晶片。強調「沒有台灣的合作夥伴，Arm不可能有今天。」

為了與台灣高度聯結，哈斯除了把所有台灣供應鏈廠商特別反白秀出外，還透過經營團隊以AI生成一部短影片，哈斯成為其中主角，除了在夜市大啖烤內串、受路人包圍簽名，甚至騎著重機飆上101，將台灣夜市及指標101大樓全數入鏡。

英特爾執行長陳立武今天穿著印有Intel Logo的襪子，格外吸晴。記者簡永祥／翻攝
英特爾執行長陳立武今天穿著印有Intel Logo的襪子，格外吸晴。記者簡永祥／翻攝

黃仁勳 陳立武 廣達

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陳立武：台積電不是競爭對手而是重要夥伴 英特爾將維持合作關係

與台積電關係？ 陳立武：非競爭是合作夥伴

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