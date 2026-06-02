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台灣大：AI算力布局進入收成期 營收年增87%

中央社／ 台北2日電

台灣大哥大攜手GMI Cloud打造人工智慧資料中心（AIDC）機房，於預售階段即100%完售。台灣大表示，AI布局已進入「落地收成階段」，2026年第1季AI與雲服務相關營收年增471%、AIDC與算力服務營收年增率87%。

全球AI算力需求快速升溫，台灣大哥大今天攜手戰略夥伴GMI Cloud參加台北國際電腦展（COMPUTEX），展示台灣大AIDC、最新一代NVIDIA GB300 NVL72平台，以及NVIDIA Vera Rubin超級晶片。

台灣大哥大於桃園龜山打造總供電量達25MW的TAIDC機房，於預售階段創下100%完售的佳績，反映企業對高階GPU與AIDC需求同步攀升。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，生成式AI快速進入企業營運場景，企業核心痛點已不只是選擇AI大模型，而是能否取得支撐大規模模型訓練與推論的頂級基礎設施。台灣大AI布局已進入「落地收成階段」，2026年第1季AI與雲服務相關營收年增達471%、AIDC與算力服務年增率87%。

朱曉幸指出，台灣大透過AIDC與GPU即服務（GPUaaS），提供企業與政府單位可彈性取得的高效能運算資源，降低自建機房所需的資本支出與導入門檻；同時，台灣大結合電信本業基礎，整合GPU算力、高頻寬網路專線與電信級資安防護，首創「算力與專線打包」的服務模式，在純網路、高彈性的裸機算力體驗中，兼顧資料在地化與最高標準的法遵合規，為企業在全球AI大算力時代中，構築出競爭優勢。

GMI Cloud共同創辦人暨執行長葉威延（Alex Yeh）表示，AI發展正從模型競賽邁向AI Factory規模化部署時代，可擴展的AI基礎設施將成為企業與國家推動AI創新的核心引擎與台灣大哥大攜手合作，從台灣AIFactory建設出發，共同推動海外AIDC與全球算力網路布局，希望打造支撐企業AI、主權AI與下一代AI服務的世界級基礎設施平台。

台灣大自去年宣布與GMI Cloud合作AI Factory以來，已於桃園龜山AIDC打造全台第1座專為新一代AI平台設計的TAIDC機房，建置約7000顆NVIDIA GB300NVL72、共96櫃高密度算力架構。

為滿足不同規模企業的算力需求，台灣大AI算力服務全面涵蓋現行主流H100、H200、GB200，後續將推出B300，並預計年中上線最高規格NVIDIA GB300NVL72超級晶片，持續擴大AI算力服務能量，協助企業加速AI導入與應用落地。

台灣大 營收

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